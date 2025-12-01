Juanjo Bona (OT 2023) predice quién va a ganar OT 2025: "Creo que va a estar en la final y puede que gane"

La actual edición de'Operación Triunfo'(OT) ha entrado en su recta final y, a falta de dos semanas para conocer a su ganador, los seguidores del programa de Amazon Prime Video tienen claro quiénes son sus favoritos para alzarse con el primer puesto en el podio.

Aunque aún quedan dos galas antes de la final del 15 de diciembre, el público ha comenzado a vislumbrar quiénes conseguirán llegar a la última entrega y el exconcursante de 'OT 2023', Juanjo Bona, se ha pronunciado sobre quién cree que será el "triunfito" que logrará alzarse con la victoria.

El cantante, que logró quedar en cuarta posición y actualmente se ha embarcado en una nueva aventura como presentador, junto a Ruth Lorenzo, del nuevo reality musical de RTVE que pretende romper clichés sobre la ópera bajo el título 'ARIA, locos por la ópera', ha compartido sus impresiones sobre lo que ha ocurrido en los últimos meses en la Academia de OT, que tan bien conoce, en una entrevista con 'El Plural'.

Para el ganador de la primera edición de 'Jotalent' no serán ni Guillo Rist, ni Crespo, ni Claudia, ni Olivia, ni Guille Toledano y, ni siquiera Tinho, quiénes consigan alzarse con el triunfo: "Creo que Cristina va a estar en la final y puede que gane ella, sinceramente".

Asimismo, el compositor español, que hace unos meses acudió a la Academia y conoció de primera mano a los concursantes, ha aclarado que no tiene favoritos, pero que "a nivel OT y lo que es el programa, Cristina me parece que llegará y otros muchos, Olivia también".