Kiko Matamoros desvela lo que lleva callando de Paz Padilla desde que fue despedida de Mediaset

El plató de 'No somos nadie' ha sido testigo este lunes de cómo Kiko Matamoros explotaba al ver un vídeo de su excompañera en 'Sálvame', Paz Padilla, en el que mostraba su preocupación por un vuelo que debía tomar a Katmandú. El colaborador se ha remontado a la época de la pandemia y al posterior despido de la actriz y cómica de Mediaset, que se produjo en marzo de 2022 después de haberse marchado del plató del programa de Telecinco al haber tenido una fuerte discusión con Belén Esteban por las vacunas del Covid-19.

La primera en pronunciarse tras visionar las imágenes ha sido la presentadora del programa de Ten y Canal Quickie, que aseguraba estar "indignada" a raíz de la entrevista que la intérprete de 'La que se avecina' había concedido y en la que exponía que "hay personas que trabajan en televisión que van de buenas personas y no lo son".

Tras ello, Matamoros ha tomado la palabra para cargar contra Padilla y sacar a la luz un asunto que estaba callando desde hace años: "Me parece de mala persona hacer campaña contra las vacunas cuando salvaron millones de vidas".

Seguidamente, ha afirmado que la actriz le pidió que le "consiguiera un certificado falso" de vacunación. "Me parece de mala persona porque podías haber contagiado a muchísima gente que podía haber perdido la vida. Eso sí es ser un ser execrable", ha continuado.

"Va de santa y era una época en la que los hospitales estaban colapsados, había un cribado y gente mayor a la que se no se le atendía y se le dejaba morir por intentar salvar la vida de gente con más expectativas de futuro. Fuiste tan sinvergüenza de intentar conseguir un certificado falso de que estabas vacunada para viajar", ha declarado.