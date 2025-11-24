'Late Xou con Marc Giró' recibe a Emilio Aragón y Eduardo Casanova este martes

Este martes, 'Late Xou con Marc Giró' vuelve a La 1 y RTVE Play con una edición marcada por la literatura, las series y el humor. El programa recibirá a Emilio Aragón y Eduardo Casanova, dos invitados que llegan con nuevos proyectos, además del regreso de Pepe Colubi y su inconfundible sección.

Marc Giró conversará en primer lugar con Emilio Aragón, que acaba de publicar la nueva entrega de 'Telmo Lobo: la leyenda del pirata'. Este libro supone un homenaje directo a Robert Louis Stevenson, autor de 'La isla del tesoro', coincidiendo con el 175º aniversario de su nacimiento. Aragón compartirá con el presentador cómo ha construido este universo de aventuras y, además, revelará anécdotas desconocidas de 'Médico de Familia', serie que celebra ahora 30 años. El artista también hablará sobre algunas de sus supersticiones, aficiones y talentos menos conocidos.

El segundo invitado será Eduardo Casanova, que presenta 'Silencio', una miniserie de vampiras que pretende romper con el estigma del VIH y dar visibilidad a la enfermedad desde una mirada diferente. Durante la entrevista, el actor y director abordará también su miedo a las agujas —y su particular método para superarlo—, su fascinación por los objetos curiosos y sus próximos proyectos profesionales.

Para cerrar la noche, Pepe Colubi regresará al plató con su sección habitual y su característico test de personalidad, que pondrá a prueba al presentador y a los invitados con su estilo único.