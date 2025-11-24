Kim Kardashian consigue una segunda temporada de 'Todas las de la ley' a pesar de las críticas demoledoras

Después de más de dos décadas viviendo entre cámaras, Kim Kardashian logró algo que parecía que nunca iba a conseguir: actuar en una serie de televisión. De la mano del productor Ryan Murphy, la estrella estadounidense se embarcó en un drama legal titulado 'Todas las de la ley' que, sin embargo, no capturó la mejor de las críticas.

La ficción, estrenada el pasado 4 de noviembre en Disney+, fue definida con calificativos como "acartonada", "vergonzosa" y "torpemente expositiva". Además, Rotten Tomatoes, la página estadounidense por excelencia de críticas y reseñas, le dio un demoledor 3% de aprobación.

Aún así, estas críticas contrastan con la acogida del público y, según datos aportados por Hulu, obtuvo 3,2 millones de visualizaciones a nivel mundial en sus primeros tres días de emisión. Unos datos que han llevado a la plataforma a anunciar su renovación por una segunda temporada, que comenzará su producción en 2026.

En 'Todas las de la ley', Kim Kardashian comparte escena con otros nombres potentes como Naomi Watts, Niecy Nash-Betts, Teyana Taylor, Matthew Noszka, Sarah Paulson y Glenn Close, que forman un grupo de abogadas especializadas en divorcios que abandonan un bufete dominado por hombres para abrir su propio despacho de abogados y con quien su personaje forma equipo.

Duras, brillantes y emocionalmente complicadas, se enfrentan a rupturas sentimentales, secretos escandalosos y lealtades traicioneras, tanto en los tribunales como entre ellas mismas. En un mundo donde el dinero manda y el amor es un campo de batalla, estas mujeres no solo juegan, sino que se atreven a cambiar las reglas del juego.

La serie refleja el pensamiento de Murphy, quien siempre ha mostrado interés en el poder y el privilegio y que nunca ha dejado de trazar los límites que giran alrededor de estos grandes temas existenciales. Sin ir más lejos, firma 'Monstruos', la serie antológica de crímenes reales que se estrenó en Netflix en 2022 y que ha dado pie a cuatro temporadas.