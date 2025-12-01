RTVE emitirá en Navidad el último concierto de Joaquín Sabina en Madrid con entrevista exclusiva

El 25 de diciembre de 2025 será un día muy especial para los seguidores de Joaquín Sabina. RTVE ha grabado el último concierto del cantautor y poeta nacido en Úbeda (Jaén) que dio anoche ante 12.000 personas en el Movistar Arena y lo emitirá el Día de Navidad en La 1 junto a una entrevista exclusiva que le ha realizado el periodista del ente público Carlos del Amor.

"Este concierto en Madrid es el último de mi vida y por tanto el más importante. El que en unos años recordaré con más emoción", comentó anoche Joaquín Sabina en su querida Madrid, quien se despide de los escenarios a sus 76 años y tras medio siglo de carrera, convirtiéndose en una de las voces indispensables de la música de nuestro país.

Joaquín Sabina en su concierto de Madrid Gtres

Sabina se despide de Madrid en una noche histórica marcada por la emoción y las canciones eternas

Nuestro compañero Ulíses Fuentes retrató la despedida de Joaquín Sabina como un cierre emocional y triunfal en el Movistar Arena, ante 12.000 personas que vivieron la noche como un adiós definitivo. Tras una gira de 71 conciertos y más de 700.000 espectadores, Joaquín Sabina dijo adiós a los grandes recintos "con lágrimas en los ojos" y la certeza de que abandona estadios y aviones, pero no necesariamente las canciones. El repertorio fue un repaso a su mitología personal, desde 'Yo me bajo en Atocha' hasta '19 días y 500 noches', pasando por himnos como 'Calle Melancolía' o 'Y sin embargo'. Ulíses Fuentes subraya cómo sus versos "huelen y duelen", convertidos ya en patrimonio sentimental de varias generaciones. El cierre con 'Princesa' y el bombín marcó un portazo final lleno de interrogantes, más emocionante que definitivo