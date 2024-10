Laura Ponte confiesa en 'El Hormiguero' lo que menos le gusta de su profesión: "Soy la más tímida desfilando..."

'El Hormiguero' se ha llenado de elegancia y glamour la noche del martes con la visita de cuatro de las supermodelos más icónicas de España: Judit Mascó, Nieves Álvarez, Inés Sastre y Laura Ponte. Estas legendarias figuras del mundo de la moda acudieron al programa de Pablo Motos para celebrar el Premio Telva de Moda 2024, un galardón que recibirán en los Premios T de la conocida publicación, el miércoles 16 de octubre.

La conversación entre las cuatro invitadas y el Pablo Motos ha estado llena de humor, recuerdos y reflexionessobre sus largas y exitosas carreras. Pablo Motos ha bromeado desde el inicio con la estatura de las invitadas: "He decidido que mejor nos sentásemos pronto porque al lado de las cuatro parezco un funco. No pasa nada por no hacer el saludo habitual". Mañana será un día importante para estas modelos al recibir el Premio Telva de Moda. Cuando Pablo Motos les ha preguntado qué significa este reconocimiento para ellas, todas coincidieron en que es un momento especial. Inés Sastre ha expresado: "Es muy bonito, me encanta recibir premios. No entiendo cómo hay gente que los rechaza. Me hace mucha ilusión".

Por su parte, Judit Mascó ha recordado su primera aparición en la portada de Telva: "Para mí, significa que Telva fue mi primera revista donde salí en portada. Tenía 17 años. Desde entonces, habré hecho muchas portadas. Bravo por Telva, que es para mí una revista emblemática de nuestro país y que ha hecho mucho por la moda". Laura Ponte ha compartido que para ella es una celebración del trabajo en equipo: "Es celebrar muchos años de trabajo con unos equipos muy buenos. Es una especie de celebración de equipo para mí". Asimismo, Nieves Álvarez ha añadido con emoción: "Más allá del premio, es también un momento para celebrar una carrera importante y, sobre todo, la amistad que se ha generado entre nosotras cuatro".

El estereotipo de rivalidad entre modelos fue desmentido rápidamente por las cuatro invitadas. "Eso es típico de las películas. Entre nosotras hay mucho compañerismo y muy buen rollo desde siempre. Cuando estamos juntas, estamos felices de vernos", ha afirmado Judit Mascó. La complicidad entre las cuatro ha quedado patente en las bromas que intercambiaron durante el programa. "Yo soy la más joven, tengo que aclararlo", ha dicho Nieves Álvarez, provocando la risa de sus compañeras. Laura Ponte no se ha quedado atrás y ha bromeado: "Tampoco es tan joven".

Además de la amistad, también han hablado sobre la longevidad de sus carreras, algo poco habitual en la industria de la moda. "Nunca habría pensado trabajar en la moda con 50 años", ha confesado Judit Mascó. "No trabajo al ritmo de antes, pero ahora hacemos cosas más especiales", ha añadido Inés Sastre. Nieves Álvarez, por su parte, ha revelado que nunca imaginó que seguiría en activo a su edad: "Yo nunca me hubiera imaginado con 50 años seguir trabajando de esto y estar hoy aquí en 'El Hormiguero'".

Una de las partes más interesantes de la entrevista ha sido cuando las supermodelos han hablado sobre cómo fueron descubiertas. Nieves Álvarez ha contado que fue abordada a la salida del colegio: "Cuando salí con mi uniforme, se me acercó una chica y me comentó que podía ser modelo". Laura Ponte, en cambio, ha llegado al mundo de la moda por su interés en el diseño: "Conocía a un diseñador que me dijo que lo más fácil era meterse a modelo. Fui a una agencia y ahí comencé". Por su parte, Judit Mascó ha recordado cómo fue descubierta por un vecino que la invitó a hacer un anuncio de helados. Inés Sastre ha comenzado su carrera en el cine y después de su tercera película se ha adentrado en el mundo del modelaje: "He hecho muchas películas y he bailado con Rafaella Carrá. Canté al lado de Pavarotti. Lo recuerdo de manera muy especial".

El debate entre lo que es más difícil, desfilar o posar, también surgió durante la charla. Laura Ponte ha confesado ser la más tímida en la pasarela: "Me estresa mucho el público. Prefiero trabajar en cosas pequeñas. Ellas caminan crecidas y yo menguo". Este comentario ha provocado las risas de sus compañeras, quienes bromearon: "Es la antimodelo en persona". Finalmente, han compartido algunos consejos prácticos para salir bien en las fotos. Judit Mascó ha recomendado no ponerse en las esquinas en las fotos de grupo para evitar el "efecto de buey", mientras que Nieves Álvarez ha destacado la importancia de la luz y la postura de la barbilla. "A posar se aprende poco a poco, nadie nace sabiendo", ha concluido Inés Sastre. Para cerrar la entrevista, Laura Ponte ha recordado una experiencia surrealista en una fiesta en Colombia, donde la policía irrumpió en una redada. "Era una redada de la Interpol. Encontraron 500 kilos de cocaína en la casa". Esta anécdota ha dejado al público y a Pablo Motos sorprendidos, poniendo un broche final inesperado a una noche llena de recuerdos y buen humor.