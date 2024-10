Los líos amorosos de Judit Mascó, Nieves Álvarez, Inés Sastre y Laura Ponte

Las mujeres que conquistaron la pasarela en la década de los 90 ahora pisarán con fuerza cuando entren en el plató de ‘El Hormiguero’. Pablo Motos tiene una cita este martes con Judit Mascó, Nieves Álvarez, Inés Sastre y Laura Ponte, auténticas reinas de los desfiles patrios como las top models españolas más internacionales. Ahora unidas no solo por esta exclusiva condición, sino también por haber sido elegidas como ganadoras del Premio T de Telva Moda por su contribución a la industria. Así, con el galardón entre sus manos, se sentarán a analizar sus carreras como maniquí, pero seguramente se dejen fuera de la entrevista cómo les ha sonreído la vida en el terreno amoroso. Y es que alguna ha tenido historias de amor casi tan apasionantes como sus años dorados cuando las firmas se las rifaban.

Por ejemplo, Judith Mascó comenzó en el modelaje con tan solo 13 años y su gran salto a la fama llegó de la mano de Sports Illustrated, que en 1990 la llevó a su portada. Su rostro comenzó a ser habitual en los grandes desfiles en las semanas de la moda de Nueva York, París o Milán, también Madrid. Pero pronto encontró el amor de su vida, Eduardo Vicente, con el que se casó en 1993. A sus 55 años, lleva casi 30 a su lado y han formado una preciosa familia, con la llegada de sus cuatro hijas: Romita, Clara, Paula y María. Ahora apartada de las pasarelas, continúa realizando trabajos de publicidad, preside la Fundación Ared y hasta ha escrito libros de aventuras que la mantienen ahora de promoción. No para.

Laura Ponte también es un referente de la moda española más allá de nuestras fronteras, desde que se hiciese con el premio Look of the year de la agencia Elite. Desde entonces su ascenso fue meteórico, llegando a convertirse en la tercera modelo mejor pagada del mundo. No es mal título. Pero además no le han faltado grandes historias de amor con las que amenizar sus años de profesión. Así, entroncó con la Familia Real española al casarse con el sobrino del Rey Juan Carlos, Beltrán Gómez-Acebo. Una boda que acaparó todas las miradas, aunque no fue hasta hace poco que se desveló que su padre sufrió un ictus en pleno banquete. Él lo cuenta con mucho humor. Fruto de este matrimonio nacieron sus dos hijos, Laura y Luis Felipe, pero el amor perduró durante tan solo 7 años. Después ha probado suerte con otros hombres, como el poeta Pedro Letai, pero no llegó a cuajar.

Inés Sastre, por su lado se dio a conocer como imagen publicitaria de una campaña de McDonald’s con 12 años, para dos años más tarde debutar en el cine con Carlos Saura en ‘El Dorado’. Pese a que ya despuntó en el mundo de la moda y las firmas se rendían a sus pies, ella tuvo claro preparar su plan B por si acaso no triunfaba. No le hizo falta, pues llegó a lo más grande, aunque se formó en filología francesa en la Universidad La Sorbona de París. Ciudad de la que es una enamorada, siendo su lugar de residencia hasta que en 2021 regresó a Madrid, aunque pasa largas temporadas en Sotogrande. Ha tenido grandes amores, como Luis Alfonso de Borbón, Nicolás Vallejo-Nágera o el empresario Antonio Fournier Conde. Eso sí, se casó con Álex Corrías, padre de su hijo Diego, con el que estuvo poco más de un año. Meses después de conocerse su ruptura apareció Gregory Reznik. Después el músico Gabriel Grégorie o el presentador Jean Luc Delarure. Ahora está soltera y disfrutando de los placeres de España.

Cierra el elenco de modelos que triunfaron en los 90 y ahora acuden a ‘El Hormiguero’, Nieves Álvarez. La modelo también sale del concurso Look of the year de Elite, pero no lo ganó. Eso no le impidió que todas las miradas se fijasen en ella cuando pisaba la pasarela. Eso sí, sufrió los fantasmas de muchas modelos al obsesionarse con el físico y caer en trastornos alimenticios, siendo de las pocas valientes en denunciarlo en primera persona. Después ha triunfado también en televisión y con líneas de cosmética, al igual que ha encontrado éxito en el amor, cuando se casó con el italiano Marco Severini, con el que ha tenido a sus tres hijos: Bianca, Adriano y Brando. Después de 20 años en común, 13 de ellos como marido y mujer, se separaron en 2015. Pocos meses más tarde fue vista con Andrés Velencoso saliendo de un hotel, pero su siguiente pareja oficial fue Nicolás Saad Rionda, con el que tuvo un romance a distancia a caballo entre España y México. Su última pareja conocida es Manuel Broseta, un abogado valenciano con el que disfrutó tras finalizar la cuarentena del coronavirus. A los pocos meses dejaron de citarse y no ha vuelto a adjudicarle una nueva conquista a la modelo.