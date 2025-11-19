Las letras H y S frustran el bote de 2,4 millones de euros a Manu en 'Pasapalabra'

Sintonizar todas las tardes 'Pasapalabra' en Antena 3 es vivir en directo historia de la televisión española. El programa tiene en sus filas al concursante más longevo, la concursante mujer con más participaciones y el rosco más alto de la historia del concurso líder de la televisión española. Ayer Manu se quedó muy cerca de escribir con letras de oro su nombre en los anales del certamen intelectual que presenta Roberto Leal, dejando sin contestar la letra S y fallando en la H, dejando de ganar un bote que alcanza los 2,4 millones de euros. El madrileño volvió a ganar ayer y recupera el sillón naranja de 'Pasapalabra'.

La respuesta correcta a la H y S del rosco de Manu en 'Pasapalabra'

Con la H, antigua ciudad situada en la actual Turquía en la que se libró la Batalla de Carras entre República romana y el Imperio parto, Harrás. Con la S, Apellido del pianista italiano que grabó el disco 'Poets of Jazz' junto al clarinetista Tony Scott, Renato Sellani.

Así ha sido el paso de Manu en 'Pasapalabra'

Manu lleva más de un año en el concurso vespertino líder de la televisión española. El madrileño empezó a competir el 16 de mayo de 2024, justo después de la victoria de Oscar Díaz en 'Pasapalabra', quien se llevó 1.816.000 euros. Con 28 años y una licenciatura en Psicología, Manu estaba cursando durante su estancia en 'Pasapalabra' un máster de Terapia Psicoanalítica, estudios que ha tenido que compaginar con la preparación y grabación de los programas del certamen intelectual de Antena 3. En estos momentos, acumula más de 227.400 €. Entre sus aficiones destacan el deporte, siendo un gran fan del ciclismo. "He hecho ciclismo y es el que más me gusta. No llegué a tanto, pero sí que le he llegado a pegar fuerte", admitió en el mes de marzo.