"WondLa" prepara su final épico en Apple TV: tráiler, fecha y todos los detalles

Apple TV+ ha encendido la cuenta atrás para el estreno mundial de la tercera y última temporada de "WondLa", la serie de animación que ha logrado lo que pocas: construir un universo tan rico como emocionalmente complejo. El tráiler recién publicado muestra que la guerra entre humanos y alienígenas ha llegado a su punto más crítico, y solo una joven puede detener el desastre: Eva.

Basada en los libros superventas de Tony DiTerlizzi, esta trilogía animada producida por Skydance Animation no ha dejado de crecer en intensidad con cada temporada. Ahora, en su recta final, nos presenta una premisa clara: el futuro de Orbona está en juego y el corazón del bosque ha sido robado. Lo que sigue es un viaje lleno de tensiones, reencuentros y decisiones que pesan tanto como una vida.

Eva deberá unir dos mundos que llevan demasiado tiempo enfrentados, enfrentarse a traiciones, liderar una resistencia y, sobre todo, demostrar que el verdadero enemigo es la división. La frase que lo resume todo, y que ya resuena como lema de la serie, lo deja claro: "No existe el 'ellos'. Solo existe el 'nosotros'".

El reparto de voces vuelve a ser de primer nivel. Jeanine Mason, Brad Garrett, Alan Tudyk, Shohreh Aghdashloo y Peter Gallagher, entre otros, dan vida a personajes que ya forman parte del imaginario de una generación, mientras que las nuevas incorporaciones aportan frescura y complejidad a esta entrega definitiva.

La temporada final de "WondLa" constará de seis episodios de media hora, cargados de acción, emociones y una producción visual impecable. Detrás de este desenlace están Tony DiTerlizzi, Bobs Gannaway, John Lasseter y Dana Goldberg, entre otros nombres clave de la animación contemporánea.

Apple TV+ cierra así un ciclo que ha marcado un antes y un después en sus producciones familiares. Después del éxito de títulos como "Luck", "El conejo de terciopelo" o "Wolfwalkers", esta trilogía se despide dejando huella en la animación moderna y recordándonos que las grandes historias también pueden hablar de unidad, identidad y pertenencia sin perder ritmo ni espectáculo.