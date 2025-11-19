Lucía Casani, tras su expulsión de 'OT 2025': "Cuantas más nominaciones tenía, más tranquila estaba"

Lucía Casani, octava expulsada de 'OT 2025', ha sorprendido con una reflexión tan honesta como inesperada que le ha concedido a este periódico en exclusiva: "Cuantas más nominaciones tenía, más tranquila estaba". La exconcursante explica que desde el primer día asumió que podía irse en cualquier momento, lo que la llevó a vivir cada experiencia "como si fuera la última". Pese a ser favorita en la Gala 3, confiesa que las nominaciones la prepararon para despedirse de la Academia sin arrepentimientos. Además, adelanta que los 3.000 euros que recibió como cortesía de ING los invertirá íntegramente en formación, con el deseo de seguir creciendo y aprendiendo ahora que vuelve al mundo real.

Lucía Casani aclara el incidente con Guillo Rist y repasa sus momentos más especiales en la Academia de 'OT 2025'

Lucía Casani explicó que el comentario que una fan hizo hacia su compañero Guillo Ristno generó ningún conflicto entre ellos, porque ambos hablaron del tema en la habitación y lo resolvieron enseguida. Asegura que jamás culpó a nadie de sus nominaciones y que le dolió que él pudiera sentirse responsable. También recordó por qué su actuación favorita fue 'Siempre es de noche' (junto a Guille Toledano), un reto que la sacó de su zona de confort y que vivió de forma muy especial junto a uno de sus mejores amigos dentro de la Academia. La artista habló además de su evolución personal: entró sintiéndose "una niña que quería cantar" y sale viéndose como una intérprete mucho más segura, con hambre de aprender y con un estilo claro orientado al pop latino.

Entre sus aprendizajes destaca el cuidado de la voz y la mejora en la interpretación. Adelantó que está deseando reencontrarse con compañeros ya expulsados, especialmente con Salma, y que su mayor éxito sería que el público encontrara en ella "una zona de confort". También repasó sus mejores semanas en la Academia (como la de 'Siempre es de noche' o Halloween), y reconoció que solo vivió altibajos durante su primera nominación. Por último, agradeció que el programa mantuviera a los concursantes con los pies en el suelo, porque eso les ayudó a gestionar con realismo todo lo que estaban viviendo.