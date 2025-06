El trampolín de Antena 3 vuelve a activarse con 50.000 euros y renueva "¡Salta!"

Hay formatos que saltan a la fama a la primera y otros que necesitan un empujón más. Antena 3 ha optado por lo segundo. La cadena ha decidido renovar “¡Salta!”, su peculiar concurso de preguntas y puentes inestables, y ya tiene abierto el casting para quienes se atrevan con la hazaña. El programa, presentado por Manel Fuentes, regresa pese a no haber roto los audímetros, pero con un objetivo más estratégico que espectacular: asegurarse de que nadie más se lo lleve.

El caso de “The Floor” aún resuena en los pasillos de Atresmedia. Fue uno de esos formatos que no se renuevan... hasta que la competencia lo convierte en éxito. RTVE lo rescató, lo llevó al prime time con Chenoa y acabó cerrando temporada con liderazgo y un 14% de cuota. Aprendida la lección, la cadena ha blindado “¡Salta!” para que no le pase lo mismo, y de paso da otra oportunidad a un formato que, aunque con cifras discretas, tiene un componente visual y lúdico innegable.

¿En qué consiste el concurso? Pues en una especie de carrera de fondo con mucho de acierto y otro tanto de equilibrio. Cinco concursantes se enfrentan a una serie de preguntas encadenadas, cruzando un puente de 40 metros de largo que se vuelve cada vez más traicionero. Solo una afirmación es verdadera en cada ronda. Saltas bien, sigues. Saltas mal, te vas al vacío, metafórica y literalmente. Todo eso en diez fases que combinan tensión, habilidad y caídas tan coreografiadas como dolorosas.

Las nuevas grabaciones, igual que en la primera edición, tendrán lugar en los Países Bajos, en las instalaciones de Talpa Studios. Se nota que el plató es puro músculo europeo: bien medido, bien iluminado y con esa estética de macrojuego que tanto funciona en televisión. Es un envoltorio moderno para un juego que, en el fondo, tiene algo de “la oca” del siglo XXI. Solo que aquí el charco no es opcional.

Para apuntarse al casting no hace falta mucho más que un formulario y algo de arrojo. En la web de Antena 3 se puede rellenar con los datos personales básicos, siempre que se tenga más de 18 años. El premio, 50.000 euros, sigue intacto. Una cifra que no cambia, aunque el formato sí esté en plena fase de reinvención sutil: no se ha anunciado aún ningún cambio de dinámica, pero todo apunta a que habrá ajustes para mejorar su ritmo o, al menos, su alcance.

Que Antena 3 apueste por una segunda edición es una jugada que mezcla instinto de protección con un pequeño margen para la fe. Porque si bien la primera edición no fue un fenómeno viral, tampoco fue un batacazo total. Su potencial visual y su dinámica casi gamificada encajan bien en el panorama de concursos híbridos que cada vez piden más espectáculo que conocimiento. Ahora habrá que ver si esta segunda zancada es firme o acaba mojada.