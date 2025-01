Manuel Carrasco confiesa en 'El Hormiguero' qué hará con las multas de su concierto del Santiago Bernabéu: "Espero que Florentino Pérez..."

Manuel Carrasco se ha convertido en el protagonista de la noche del miércoles en 'El Hormiguero', el popular programa del prime time de Antena 3, donde ha presentado en exclusiva su nuevo sencillo "Pueblo Salvaje". En su visita, el cantante onubense ha hablado de sus próximos proyectos musicales, su esperada gira y detalles personales que hicieron de la entrevista un momento inolvidable.

El nuevo sencillo de Manuel Carrasco, "Pueblo Salvaje", es una pieza que refleja la conexión del artista con sus raíces y su deseo de volver a lo esencial. Según ha explicado durante la entrevista, esta canción, que también da nombre a su próximo álbum, es un llamamiento a recuperar la autenticidad en una era dominada por la superficialidad. "Ahora estamos en una época en la que las cosas superficiales ganan, como las pantallas y las redes sociales. Nos dejamos de lado nuestra parte más auténtica. Ahora intentamos gustar y cumplir ciertos objetivos o quedar bien y todo eso hay que ponerlo encima de la mesa y ser más conscientes. Nos estamos sintiendo más frágiles ahora con esa forma de ser y creo que debemos que construirnos desde dentro hacia fuera y no al contrario. Si tu desde dentro te sientes bien y no piensas en lo que puedan decir los demás no va a haber nadie que te pueda tumbar, vas a tener tus dudas, pero siempre ganaras", ha reflexionado. El mensaje de la canción es claro: reconectar con uno mismo y con lo que verdaderamente importa. "La vida hay que vivirla y no fingirla", ha apuntado Pablo Motos, a lo que Manuel Carrasco ha respondido con un firme "Así es, toda la razón".

La gira de Manuel Carrasco promete ser uno de los eventos más destacados del panorama musical en 2025. Con un inicio programado para el 17 de mayo en el estadio de La Cartuja en Sevilla, el artista ya ha vendido 70.000 entradas, un logro que atribuye a la fidelidad de su público. "He llenado la Cartuja cuatro veces y esta va a ser la quinta. Esta gira creo que va a ser la más bonita y especial de mi vida porque considero que puede haber un punto de encuentro donde mi público se encuentre consigo mismo", ha expresado con emoción. El cantante también ha compartido su perspectiva sobre las cifras de escuchas digitales, mostrándose escéptico acerca de su relevancia frente a la conexión que se genera en un concierto. "Yo me creo más el número de personas que viene a los conciertos que lo otro. En un concierto se ve y la gente se gasta un dinero para verte. Lo normal es que tengas muchas escuchas y no llenes los conciertos. Llevo 20 años dedicándome a la música y aún no entiendo cómo funciona eso de las cifras de escuchas digitales", ha afirmado.

Por otra parte, la entrevista no ha estado exenta de humor y momentos personales. El exconcursante de 'Operación Triunfo' ha recordado el concierto en el estadio Santiago Bernabéu, donde se registraron 954 peticiones de matrimonio. Entre risas, ha confesado a Pablo Motos la dificultad de organizar un evento de tal magnitud y gestionar tantas solicitudes. "Espero que no pase más porque es muy difícil de gestionar", ha afirmado entre risas. También el cantante ha abordado las recientes multas que recibió por el exceso de ruido en dicho concierto, explicando que aunque han recurrido, espera que el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, asuma parte del costo. "Si me lo cruzo, le diré que pague él, porque para él es muy poco dinero y encima el campo es suyo", ha bromeado.

Durante la entrevista en el programa de Atresmedia, Manuel Carrasco ha mostrado su carácter despistado al contar cómo perdió el traje que debía usar en un acto solemne en Sevilla. El cantante se ha reído de su propia distracción y ha agradecido a quienes lo han ayudado en momentos similares. "Tengo que decir que tengo muchos ángeles de la guarda", ha comentado. Asimismo, el artista andaluz ha compartido un sueño recurrente en el que su boca se llena de chicles que no puede quitarse, un fenómeno que, según investigaciones que ha leído en internet, podría estar relacionado con el estrés. "Me parece curioso que nadie diga que le ha pasado", ha reflexionado ante Trancas y Barrancas, las hormigas más famosas de la televisión española.

En otro orden de cosas, la noche ha culminado con una interpretación exclusiva de "Pueblo Salvaje", una actuación cargada de simbolismo y emotividad. Manuel Carrasco ha revelado que inicialmente había pensado incluir caballos en la presentación para realzar la conexión con la naturaleza y lo salvaje, pero que no ha podido ser debido a problemas con la ley actual. "Quiero que este disco sea un regreso a lo más natural, a lo que somos realmente. Creo que tiene un mensaje muy necesario en estos tiempos", ha concluido.