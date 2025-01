María Hervás confiesa en 'El Hormiguero' su experiencia profesional más extraña: "No lo volvería a hacer..."

El programa líder del prime time, 'El Hormiguero', ha regresado a la pantalla tras las vacaciones de Navidad con una noche llena de humor y entretenimiento. Pablo Motos y sus inseparables hormigas, Trancas y Barrancas, han recibido a María Hervás y Fernando Gil, quienes han presentado la tercera temporada de "Machos Alfa", la exitosa serie de Netflix. La nueva entrega se estrenará el próximo 10 de enero y promete mantener el tono crítico y divertido que ha conquistado a la audiencia en sus entregas anteriores.

"Espero que hayáis sido buenos y que los Reyes Magos os hayan traído muchas cosas. A nosotros nos han traído un programón hoy", ha bromeado Pablo Motos al iniciar la emisión. Tras dar paso a los invitados, María Hervás y Fernando Gil han sido recibidos con una ovación del público y un cariñoso abrazo de Pablo Motos. En tono relajado, el presentador de Antena 3 ha preguntado a los actores qué les habían traído los Reyes Magos. "A mí una Xbox, porque soy muy jugón, y hay un juego de Indiana Jones que me encanta. Ahora paso horas jugando con mi hija de 11 años", ha contado Fernando Gil entre risas. Además, ha revelado que comparte con ella aficiones como la magia y las acrobacias: "Mis padres no jugaban conmigo porque trabajaban mucho, pero yo hago cursos de magia y actividades con ella".

Sobre la nueva entrega de la serie de los hermanos Caballero, Fernando Gil ha explicado: "En esta temporada los machos han intentado deconstruirse, pero todo les sale fallido y terminan volviendo al punto de partida. Es una reflexión sobre la masculinidad, pero con mucho humor. Y luego están las chicas… ¡ellas tienen tela!". Por su parte, María Hervás ha agregado: "Esta temporada desarrolla más a los personajes femeninos. Dialogamos con la masculinidad, lo que siempre es complicado. Es la más divertida y loca hasta la fecha. Además, mi personaje está embarazada, y las prótesis que usé para simularlo eran todo un espectáculo". La actriz también ha compartido una experiencia memorable durante el rodaje de una escena de parto. "Fue complicado. Rodamos en un quirófano real, con asesores para hacerlo lo más realista posible. Hubo un momento en que me enfadé, pero no suelo gritar, me lo guardo por dentro", ha confesado entre risas.

Por otra parte, Fernando Gil ha explicado que su personaje atraviesa una crisis de los 40 que lo lleva a comprarse un coche deportivo. "Quería hacer en esta temporada una salida espectacular del coche, pero me dijeron que debía parecer un hombre en la crisis de los 40 por lo que me tenía que costar salir del deportivo. En la vida real también he tenido crisis, pero salí siempre reforzado y ahora me cuido más, incluso reviso mi microbiota como haces tú Pablo", ha bromeado el actor con el presentador de Atresmedia. María Hervás, entre risas, ha comentado la carrera de coches deportivos que rodaron en la Gran Vía de Madrid. "Ellos haciendo carreras y nosotras pariendo. La vida es muy justa, incluso en la ficción", ha ironizado la actriz.

La serie de Netflix aborda temas como la "machosfera" y los "incels". "Son personajes curiosos, poco agraciados y con ideas absurdas sobre las mujeres. Es como un hooliganismo machista mezclado con frikismo", ha opinado Fernando Gil. Ante estos, María Hervás ha añadido: "Son grupos reales que hacen reuniones para hablar de cómo ligar y sentirse más hombres". Además, Fernando Gil ha revelado que muchas personas lo confunden con su personaje en la serie. "Hay mujeres que me paran para decirme que no les caigo bien, porque creen que soy igual de prepotente y machista que Pedro. Pero también recibo mucho cariño. Yo no tengo nada que ver con él y siempre lo digo", ha aclarado el actor. María, en cambio, ha asegurado: "Yo siempre caigo bien, la gente me dice que soy muy amable", ha afirmado entre risas.

En otro orden de cosas, María Hervás ha compartido su experiencia en 'The Second Woman', una obra teatral que la llevó a estar en escena durante 24 horas junto a 100 hombres diferentes. La actriz ha confesado que no suele reflexionar demasiado antes de aceptar proyectos, ya que de lo contrario se perdería oportunidades únicas. Aunque ha descrito la experiencia como espectacular y una de las más significativas de su carrera, también ha admitido que no la repetiría. "Fue un experimento fascinante sobre los diferentes tipos de hombres y cómo interactúan con una mujer en un escenario, pero, sinceramente, ya lo hice tres veces... ¿Qué necesidad tenía yo de hacerlo tres veces? Fue una de las mejores experiencias, pero no pienso repetirla en mi vida", ha bromeado entre risas, destacando el desafío físico y emocional que implicó la obra.

La entrevista ha concluido con el visionado del tráiler de la tercera temporada de "Machos Alfa", dejando a los espectadores con ganas de descubrir las nuevas peripecias de estos personajes tan reales como cómicos. Asimismo, Pablo Motos y los dos actores han sido testigos del sorteo del coche en directo que ninguna de las tres personas del público han logrado completar la prueba de manera correcta, por lo que el vehículo no h sido entregado y volverá a ser sorteado en futuras emisiones de 'El Hormiguero'.