Marc Giró recibe “a las motosierras de Vox” en directo: “¡Ay, dios mío, que ya están aquí!”

El presentador Marc Giró volvió a demostrar este martes su particular forma de responder a las críticas políticas desde el plató de ‘Late Xou’ (La 1). Una semana después de ser señalado por Vox, el catalán dedicó parte de su monólogo a ironizar sobre las recientes declaraciones del diputado Manuel Mariscal Zabala, quien amenazó con entrar en RTVE “con motosierra o lanzallamas” cuando su partido llegue a la dirección de la radiotelevisión pública.

La frase del parlamentario, pronunciada a finales de septiembre durante la Comisión Mixta de Control Parlamentario de RTVE, ha generado un intenso eco mediático. Días antes, Mariscal Zabala ya había cargado contra Giró, asegurando que sería “despedido fulminantemente” por “reírse de los españoles” en uno de sus monólogos, en el que el presentador había parodiado la figura del “varón español”.

Este martes, Giró decidió responder sin nombrar directamente al partido de Santiago Abascal, pero dejando claro que la amenaza no había pasado desapercibida. En mitad de su intervención, el conductor del programa fingió sobresaltarse al escuchar el ruido de unas sierras mecánicas procedentes del plató. “¡Ay, dios mío, que ya están aquí! Caballeros, ustedes, que yo sepa, todavía no han ganado las elecciones ni remotamente. ¡No sé a qué viene tanta sierra mecánica, que yo estoy trabajando!”, exclamó entre las risas del público.

Lejos de tratarse de una irrupción “ultraderechista”, los responsables del ruido eran un grupo de hombres que, según el guion, estaban construyendo “un busto de Pedro Sánchez” con motosierras. “Nos han pedido uno para cada despacho de RTVE”, explicó uno de los operarios. A lo que Giró, visiblemente divertido, replicó: “¡Pero qué me dice usted! Oiga, por favor, ¿esto no lo pueden hacer después del programa? Que estamos trabajando. Menuda lata las sierras mecánicas estas”.

Tras unos minutos de humor absurdo, los trabajadores “apagaron” sus motosierras y el presentador cerró el sketch con una última frase en tono burlón: “Un busto en cada despacho. Ay, estamos locas. Esto del sanchismo, adónde vamos a llegar”.

La escena sirvió para reafirmar el estilo provocador y sarcástico del comunicador, que ya la semana pasada había respondido con ironía a las críticas recibidas desde Vox. En aquel monólogo, Giró se mofó de los insultos que le habían dirigido, asegurando: “Estoy un poco preocupado por este tipo de mensajes porque lo de pseudoprogresista, nazi, subproducto, subnormal, lameculos, muñeco diabólico, payaso, putero, cocainómano o catalán, ¡mira, me molesta menos! Pero por lo de socialista no paso. ¿Desde cuándo soy socialista y sanchista? ¿Estamos locas?”