Marta Sánchez celebra sus 40 años de carrera musical en 'El Hormiguero'
La artista presenta en 'El Hormiguero' su disco conmemorativo '40 años 1985–2025', un álbum que reúne grandes éxitos, colaboraciones especiales y canciones inéditas, disponible a partir del 21 de noviembre
Marta Sánchez cierra la semana en 'El Hormiguero' y se sentará junto a Pablo Motos para celebrar sus 40 años de trayectoria musical. La artista presentará su disco conmemorativo '40 años 1985–2025', un álbum que reúne grandes éxitos, colaboraciones especiales y canciones inéditas, disponible a partir mañana, 21 de noviembre.
Marta Sánchez, Un icono pop
Nacida el 8 de mayo de 1966 en Madrid, Marta Sánchez es una destacada cantante española conocida por su poderosa voz y su versatilidad en diversos géneros musicales. Alcanzó la fama en la década de 1980 como vocalista del grupo Olé Olé, con éxitos como 'Bailando sin salir de casa' y 'Soldados del amor'. En 1993, inició su carrera en solitario con el álbum 'Mujer', que incluía el exitoso sencillo 'Desesperada'. A lo largo de su trayectoria, ha lanzado varios álbumes, como 'Mi mundo' y 'Desconocida', consolidándose como una de las voces más emblemáticas del pop español. Su estilo abarca desde el pop y la balada hasta la música electrónica. Además de su éxito musical, Marta ha sido reconocida por su influencia en la moda y su capacidad para reinventarse. Ha colaborado con numerosos artistas y sigue siendo una figura relevante en la música hispana.
En todo este tiempo, su agenda no ha tenido huecos libres, entre conciertos y participaciones en programas internacionales, destacando la versión uruguaya del concurso 'Mask Singer', siendo una de las estrellas invitadas. Marta sigue "a mil" encima de los escenarios y no ha dudado en demostrarlo en sus redes sociales, recordando que le queda aún muchos conciertos que dar.
