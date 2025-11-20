Marta Sánchez celebra sus 40 años de carrera musical en 'El Hormiguero'

Marta Sánchez cierra la semana en 'El Hormiguero' y se sentará junto a Pablo Motos para celebrar sus 40 años de trayectoria musical. La artista presentará su disco conmemorativo '40 años 1985–2025', un álbum que reúne grandes éxitos, colaboraciones especiales y canciones inéditas, disponible a partir mañana, 21 de noviembre.

Marta Sánchez, Un icono pop

Nacida el 8 de mayo de 1966 en Madrid, Marta Sánchez es una destacada cantante española conocida por su poderosa voz y su versatilidad en diversos géneros musicales. Alcanzó la fama en la década de 1980 como vocalista del grupo Olé Olé, con éxitos como 'Bailando sin salir de casa' y 'Soldados del amor'. En 1993, inició su carrera en solitario con el álbum 'Mujer', que incluía el exitoso sencillo 'Desesperada'. A lo largo de su trayectoria, ha lanzado varios álbumes, como 'Mi mundo' y 'Desconocida', consolidándose como una de las voces más emblemáticas del pop español. Su estilo abarca desde el pop y la balada hasta la música electrónica. Además de su éxito musical, Marta ha sido reconocida por su influencia en la moda y su capacidad para reinventarse. Ha colaborado con numerosos artistas y sigue siendo una figura relevante en la música hispana.

Marta Sánchez en la alfombra roja. gtres

En todo este tiempo, su agenda no ha tenido huecos libres, entre conciertos y participaciones en programas internacionales, destacando la versión uruguaya del concurso 'Mask Singer', siendo una de las estrellas invitadas. Marta sigue "a mil" encima de los escenarios y no ha dudado en demostrarlo en sus redes sociales, recordando que le queda aún muchos conciertos que dar.