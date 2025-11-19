Los Morancos desvelan sus propuestas electorales en 'El Hormiguero': pisos Airbnb para jóvenes y Omaita en Economía

La risa y la diversión ha estado presente este miércoles en 'El Hormiguero', que ha recibido la visita de Los Morancos. El dúo cómico formado por los hermanos Jorge y César Cadaval ha presentado 'Bis a Bis', la obra con la que regresan a Madrid y que podrá verse en el Teatro Capitol hasta el 30 de noviembre.

Los dos hermanos han recordado que comenzaron en los escenarios hace 46 años, precisamente "en un tablao de Madrid, en pleno barrio de Chueca". Por aquel entonces aún eran desconocidos y el público de la sala iba a "ver flamenco" y ya de paso se quedaban a verles a ellos.

Entre un chiste y otro, Los Morancos han adelantado lo que sucederá en su nuevo espectáculo 'Bota Antonia 2026', anunciando que el personaje de Antonia se presentará a la Presidencia con el partido del Sentido Común.

Los humoristas han aprovechado para compartir con el público su programa electoral, que aborda las principales áreas de Gobierno y que más preocupan a la sociedad, con propuestas y promesas que rozan la sátira y la crítica política y que han sacado una sonrisa al público:

Economía : Omaita será la encargada de gestionar la economía del país. En todas las casas siempre ha habido una madre y no hay otra igual para administrar.

: Omaita será la encargada de gestionar la economía del país. En todas las casas siempre ha habido una madre y no hay otra igual para administrar. Vivienda : vamos a darle vivienda a toda la juventud y será muy fácil de conseguir. Van a ser para ellos todos los pisos de Airbnb.

: vamos a darle vivienda a toda la juventud y será muy fácil de conseguir. Van a ser para ellos todos los pisos de Airbnb. Sanidad : vamos a terminar con las listas de espera porque no nos traeremos del extranjero a todos los médicos y sanitarios que tuvieron que marchar y ahora os van a dar la cita antes de que os duela nada.

: vamos a terminar con las listas de espera porque no nos traeremos del extranjero a todos los médicos y sanitarios que tuvieron que marchar y ahora os van a dar la cita antes de que os duela nada. Educación : vamos a dejar fijo un sistema educativo. Ya está bien de LOGSE, LOMCE, LOSE, Trece Y Catorce, que los chavales ya no saben lo que estudian.

: vamos a dejar fijo un sistema educativo. Ya está bien de LOGSE, LOMCE, LOSE, Trece Y Catorce, que los chavales ya no saben lo que estudian. Pensiones: las pensiones las subiremos. Fliparán abuelas y abuelos cuando les ingresemos todo lo que los corruptos mangaron porque nadie se lo merece más que un abuelo harto de currar.

Asimismo, han adelantado que durante la nueva función que están preparando, Antonia conocerá a todos los líderes mundiales, desde Putin a Trump, e incluso a Pedro Sánchez. Un espectáculo en el que tampoco faltarán Ábalos y Koldo, "uno con chistorra".

Próximo invitado

Tras la siempre agradable visita de Los Morancos, el programa de Antena 3 se prepara para recibir este jueves a Marta Sánchez. La cantante celebrará sus 40 años de trayectoria musical presentando su disco conmemorativo '40 años 1985–2025', un álbum que reúne grandes éxitos, colaboraciones especiales y canciones inéditas, disponible a partir del 21 de noviembre.