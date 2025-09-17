Melody y Leire Martínez se unen a 'La Voz Kids' como asesores

Más de un millón de espectadores de media y share del 13,2% consagraron a 'La Voz Kids' como el formato televisivo líder de la noche de los sábados en su décima edición. El certamen musical de Antena 3 sigue revolucionando el formato y para esta nueva tanda ya anunció la incorporación de Ana Mena como nueva coach del concurso liderado por Eva González. 'La Voz Kids' 11 tendrá más novedades y Atresmediale ha confirmado a LaRAZÓN la información publicada por el ABC, que revela que Leire Martínez y Melody se suman como nuevas asesoras del programa.

Ya tenemos la plantilla al completo

Con la incorporación de la última representante de España en Eurovisión y la exvocalista de 'La Oreja de Van Gogh' y actual jurado de 'OT 2025', 'La Voz Kids 11' cierra un equipo de ensueño liderado por Antonio Orozco, Luis Fonsi, Edurne y Ana Mena como coach con Antoñito Molina, Melody, Leire Martínez y Becky G como asesores respectivamente durante la fase de batallas del certamen de Antena 3.

Uno de los grandes formatos del grupo Atresmedia

'La Voz Kids' se ha consolidado como uno de los programas estrella de Antena 3, manteniendo su frescura y éxito edición tras edición. Este concurso musical busca descubrir voces precoces excepcionales sin dejarse influir por la apariencia física, especialmente en su fase inicial: las Audiciones a Ciegas. En esta etapa, los coaches eligen a los participantes solo por su voz, girando sus sillas si quieren que formen parte de su equipo. Si más de un coach se da la vuelta, el concursante tiene la oportunidad de elegir con quién trabajar. Tras esta fase, llegan las Batallas, los Asaltos y finalmente las Galas en Directo, donde los artistas compiten por llegar a la gran final. Presentado nuevamente por Eva González, el programa continúa siendo un referente en el prime time de los sábados.