Montoya revoluciona "La isla de las tentaciones" y se perfila como futuro "Superviviente"

Sin duda Montoya es el protagonista de la octava edición de "La isla de las tentaciones". Sus reacciones en la hoguera no han dejado indiferentes a nadie y su forma de ser, única en muchos kilómetros a la redonda, le hacen ser un perfil ideal para seguir en el prime time de Telecinco. Con el casting aún vivo, no es de extrañar que el sevillano acabe participando en "Supervivientes 2025" y repetir la fórmula que "GH: Dúo" ha realizado con su homónimo anónimo, repescando a los concursantes que más juego dieron durante la estancia en Guadalix como fueron Maica, Óscar (que llegó a ser finalista) y el matrimonio formado por Vanessa y Javier. Joaquín Prat no duda y tiene claro que lo veremos en Honduras.

Carne de "Supervivientes"

El programa ha destacado algunos de los momentos más memorables de Montoya en "La Isla de las Tentaciones 8", consolidándolo como el participante revelación de esta edición. Con su carisma sevillano y un espíritu flamenco que ha cautivado a la audiencia, Montoya se ha convertido en el auténtico protagonista del formato. Su legendaria hoguera en el tercer capítulo no solo marcó un hito en su paso por el programa, sino que también elevó las audiencias a un récord de temporada. Este éxito ha llevado a Joaquín Prat, presentador de las mañanas de Telecinco, a elogiarlo públicamente. Prat lo describe como un talento nato y vaticina un gran futuro para él en la cadena. “Es el personaje de esta edición y, o mucho me equivoco, o Montoya estará en la próxima edición de Supervivientes”, comentó el presentador, insinuando que su potencial ya está en el radar de los productores de la cadena. Este fenómeno mediático, según Prat, llega en un momento perfecto para Telecinco, que busca rostros frescos y auténticos en su programación.

La posibilidad de que Montoya participe en Supervivientes no es descabellada, especialmente considerando precedentes recientes. El año pasado, otro fenómeno de La Isla de las Tentaciones, Marieta, dio el salto al reality de supervivencia, un movimiento que resultó ser todo un acierto. Este tipo de transición entre formatos ha sido cada vez más común, ya que el programa que presenta Sandra Barneda ha servido como cantera para realities como "Supervivientes" y "Gran Hermano VIP". Además, la relación entre ambos formatos es estrecha, dado que comparten productora, Cuarzo, lo que aumenta las probabilidades de que Montoya sea considerado para el próximo casting, actualmente en desarrollo. Su personalidad extrovertida y su capacidad para generar contenido en televisión lo convierten en un candidato ideal para el reality de supervivencia, asegurando no solo entretenimiento, sino también audiencias altas. Montoya parece tener el perfil perfecto para continuar brillando en los espacios estrella de Telecinco.