Andreu Buenafuente y Silvia Abril presentarán las Campanadas de Fin de Año en RTVE

RTVE ha dado el golpe sobre la mesa en la carrera por la audiencia de Nochevieja al confirmar a Andreu Buenafuente y Silvia Abril como los presentadores encargados de retransmitir las Campanadas desde la emblemática Puerta del Sol de Madrid. La corporación pública, buscando una fórmula de éxito y máxima solvencia, ha apostado por esta carismática pareja de cómicos, cuya química y profesionalismo están más que probados, especialmente tras su aclamado desempeño en la conducción de los Premios Goya.

Andreu Buenafuente y Sivlia Abril en la alfombra roja de los Premios Goya 2020. Sergio R Moreno GTRES

Esta elección no solo cumple con la promesa de la cadena de ofrecer un evento "espectacular" y "muy diferente", como adelantó José Pablo López, presidente de RTVE, sino que también pone en marcha una estrategia clara para reeditar el liderazgo de audiencia que la pública recuperó el año pasado. Con la presencia de Buenafuente y Abril, TVE busca consolidarse frente a sus competidores, especialmente contra la propuesta multicanal de Atresmedia (Antena 3, La Sexta y Atresplayer), donde repiten Cristina Pedroche y Alberto Chicote. También competirán directamente con Mediaset, que ha seleccionado a Sandra Barneda y Xuso Jones.

La experiencia y el talento humorístico de los elegidos aseguran una retransmisión televisiva vibrante y llena de risas. La selección de Andreu Buenafuente y Silvia Abril supone una apuesta a caballo ganador por el entretenimiento de calidad, buscando enganchar a la audiencia familiar en la despedida del año. La noticia, adelantada en exclusiva, confirma que la cadena está preparando sorpresas adicionales para complementar la presencia de los dos humoristas, asegurando que la última noche del año sea memorable en RTVE. El anuncio de esta pareja completa el esquema de la noche, sumándose a la elección de Eva Soriano y Egoitz Txurruka para conducir el programa posterior 'Feliz 2026'.