Nicolás Redondo carga contra la reunión de Pedro Sánchez y Otegi y alerta del papel de Bildu en el Gobierno

Nicolás Redondo Terreros, exdirigente del socialismo vasco, ha reaccionado con contundencia en 'Espejo Público' tras conocerse la información sobre una supuesta reunión entre Pedro Sánchez y Arnaldo Otegi en un caserío para negociar la moción de censura. Redondo ha reconocido que la noticia le sorprendió en un primer momento, aunque aseguró que estaba convencido de que se trataba de una información bien contrastada. A su juicio, lo verdaderamente llamativo no es solo el encuentro, sino que se produjera al margen de los cauces habituales del PSOE, cuando existían vías políticas oficiales para ese tipo de contactos.

El exlíder socialista recordó su propia experiencia de reuniones con el entorno de ETA en momentos especialmente duros, subrayando que siempre informó de ello al Gobierno, a su partido y a otras fuerzas políticas. En este sentido, señaló que lo que le resulta más perturbador del actual caso es la utilización de intermediarios ajenos al partido y vinculados al ámbito empresarial. Redondo fue especialmente crítico con el papel de EH Bildu, al afirmar que "no han hecho el recorrido ético y político que deberían" y al mostrar su rechazo a que quienes considera herederos políticos de ETA tengan capacidad de influencia en el Gobierno de la nación. Además, advirtió que, a su juicio, se ha producido un giro peligroso: "Antes eran ellos quienes tenían que venir a la democracia; ahora somos nosotros los que vamos hacia ellos". Por último, lanzó una dura reflexión sobre Otegi, a quien definió como un dirigente “más sólido que sus interlocutores”, dejando claro que, en su opinión, solo lucha por sus propios intereses.