Lo nunca visto en 'La isla de las tentaciones': imágenes vetadas y los chicos piden una hoguera de confrontación

Lo ocurrido en la gala de este lunes de la novena edición de 'La isla de las tentaciones' no había pasado nunca en la historia del programa por partida doble: el programa ha decidido no emitir las imágenes de Claudia con su tentador por su al alto contenido sensible y los chicos han pedido una hoguera de confrontación para su compañero.

En la anterior entrega, Gilbert fue sancionado tras huir hacia 'Villa Playa' y la penalización consistió en expulsarle de la última hoguera. De esta forma, no ha podido ver las picantes imágenes de su novia Claudia con Gerard, que sí han visionado el resto de sus compañeros, pero que no han podido ser emitidas en televisión.

El grupo de chicos no ha podido ocultar su sorpresa ante las grabaciones y Darío ha hablado alto y claro, asegurando que "Gilbert necesita tener a su novia delante para que le diga a los ojos por qué le está haciendo eso", mientras que Rodri se ha sumado a sus palabras, apuntando que es necesario que Claudia le de una explicación a la cara a su compañero y siendo el primero en nombrar la "hoguera de la confrontación".

"Es la primera vez en la historia de 'La isla de las tentaciones' que vosotros, los compañeros, convocáis una hoguera de confrontación en lugar de vuestro compañero. Bajo vuestro propio riesgo y responsabilidad le voy a trasladar la petición a Claudia", ha apuntado Sandra Barneda.

La presentadora ha continuado explicando que ahora le pelota está sobre el tejado de Claudia, quien "libremente decidirá si acepta o no acudir a la hoguera de confrontación", pero si decide no presentarse, deberá abandonar el lugar "sola y sin poder hablar con Gilbert".