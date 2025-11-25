Tinho acaricia la gran final de 'OT 2025' con una actuación histórica en la Gala 10 que lo consagra como favorito absoluto

Tinho roza con los dedos la gran final de 'OT 2025' con una nueva actuación consecutiva digna de entrar en los anales de la historia del concurso producido por Gestmusic, que vive su segunda edición bajo el paraguas de Amazon Prime Video. Además de convertirse por segunda vez en favorito de la semana en la Gala 10 (con el 30% de los votos del público) y sumarse otros 3.000 € cortesía de ING para su carrera profesional más allá del programa, el joven de 22 años ha brillado en el escenario de 'OT 2025' cantando en gallego, en una actuación que ha sido puro rock and roll.

En cuanto a las despedidas en la Gala 10, giro inesperado con el adiós de Téyou, quien se convierte en la nueva concursante expulsada de 'OT 2025'. La cántabra recibió el 48% de los votos del público y a pesar de realizar una actuación íntima y brillante en la noche de hoy, su paso por el concurso ha ido de más a menos. La otra cara de la moneda fue Guillo Rist (salvado con el 52% de los votos del público de 'Operación Triunfo'), quien mejoró durante toda la semana y sacó adelante durante la Gala 10 una canción bastante compleja como es 'Abracadabra' de Lady Gaga, pero desentonó a nivel bocal y no convenció al jurado, que pidió de nuevo su nominación.

Guillo Rist y Crespo, nominados tras las valoraciones del jurado

Durante la Gala 10 de 'OT 2025', el jurado dejó claras sus impresiones desde el primer momento. Crespo se convirtió en el primer nominado de la noche al no firmar una actuación tan sólida como se esperaba. Guillo Rist, aunque evitó la expulsión, no pudo librarse de la nominación: su número brilló escénicamente, pero vocalmente se quedó corto. En el lado opuesto, Cristina cruzó la pasarela después de que Abraham Mateo destacara su potencial eurovisivo, situándola directamente en la Gala 11. También Guille Toledano recibió elogios por su actuación brillante, aunque la exigencia general de la noche le llevó a la nominación. Claudia Arenas, muy afectada por problemas vocales, también acabó entre los nominados pese a su esfuerzo. Olivia fue otra de las triunfadoras de la noche, recibiendo palabras como "emocionante" o "precioso" que la impulsaron a cruzar la pasarela. Finalmente, los profesores decidieron salvar a Claudia Arenas, mientras que los compañeros otorgaron su apoyo a Guille Toledano, dejando como nominados definitivos a Guillo Rist y Crespo para la Gala 11.

Nuevas fechas confirmadas para los conciertos de 'OT 2025'

Tras anunciar las entradas de los conciertos del Movistar Arena (Madrid), Palau Sant Jordi (Barcelona) y Roig Arena (Valencia) para el 3, 10 y 18 de julio de 2026 respectivamente, este fin de semana la cuenta oficial del concurso reveló nuevas fechas para la gira de 'OT 2025' y han sido reveladas a los concursantes en la Gala 10. Las fechas son las siguientes:

18/04/26 — Bilbao

19/04/26 — A Coruña

08/05/26 — Granada

27/06/26 — Murcia

17/07/26 — Alicante

24/07/26 — Santander

31/07/26 — Fuengirola

08/08/26 — Cádiz

12/09/26 — Zaragoza

18/09/26 — Sevilla

Las entradas ya han salido a la venta y pronto se desvelara la ubicación exacta en la que se celebrarán los nuevos conciertos de esta nueva camada de "triunfitos" que se suma a los que ya conocemos de la capital de España, la Ciudad Condal y la Ciudad del Turia.