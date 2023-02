La organización del San Remo aclara si fue un gag y Blanco se disculpa

Ayer se viralizaban la imágenes del artista italiano Blanco pateando las flores del escenario del Festival de San Remo, en el que interpretaba su canción "L'Isola delle rosse", unas rosas que decidió arrancar por un repentino enfado. La causa de esta rabieta era un problema técnico que le impedía escucharse a través del in-ear durante la actuación. El artista italiano actuaba en calidad de representante de Italia en Eurovisión 2022, donde ejerció de anfitrión junto a Mahmood.

A través de una publicación en Instagram, Blanco compartía la imagen de una libreta en la que se podía leer los versos de un poema dedicado a sus fans: «Caen las flores, Ariston. Se despedazan las flores, Ariston. Cae el telón, Ariston. Te he hecho llorar como a mi madre, Ariston. Me has visto frágil como un niño... Y aquí, justo aquí, donde me han enseñado a correr, he caído... Me he roto la cara y lloro, Ariston. Y después... río, río, río, río, río, río y grito, porque no soy perfecto como me querías. Pero finalmente soy yo mismo. Te quiero mucho, Ariston».

Amadeus, director artístico y presentador del festival quiso aclarar que no se trató de un gag que salió mal, aunque sí reconoció que sí le habían adelantado que patearía alguna de las flores y se revolcaría por el suelo.