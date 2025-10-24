Pablo Motos se rodea de grandes amigos para celebrar el programa 3.000 de 'El Hormiguero'

'El Hormiguero' alcanza un hito histórico con la emisión número 3.000 el próximo lunes, y Pablo Motos ha preparado una semana repleta de invitados de lujo y amigos para conmemorar este momento.

'El Hormiguero' celebra sus 3.000 programas con una semana llena de estrellas

'El Hormiguero' alcanza un hito histórico con la emisión número 3.000 el próximo lunes, y Pablo Motos ha preparado una semana repleta de invitados de lujo para conmemorar este momento. El lunes, el programa recibirá a Laura Pausini, una de las artistas más queridas por el público y habitual del formato. La cantante italiana presentará su nuevo single, 'Mi historia entre tus dedos', primer adelanto de su próximo álbum, y hablará sobre su esperada gira mundial, que por primera vez dará comienzo en España. El martes será el turno del humor gracias a Leo Harlem, que visitará el plató para anunciar su retirada de los escenarios con el espectáculo 'Hasta luego, Leo', una despedida que se celebrará en Madrid del 17 al 21 de diciembre y que reunirá sus mejores monólogos.

El miércoles, el programa vivirá una doble cita internacional y televisiva con la visita de Arturo Valls y Christopher Lloyd. El presentador valenciano acudirá para presentar la nueva temporada de 'El 1%', el concurso de Antena 3 que regresa esa misma noche. Por su parte, el legendario actor Christopher Lloyd, recordado por su papel como Doc en 'Regreso al futuro', conversará sobre el reestreno mundial del filme por su 40 aniversario. La semana de celebración cerrará por todo lo alto el jueves con Dani Martín, que presentará su nueva 'Gira 25 P*tos Años', con la que recorrerá España tras inaugurarla con diez conciertos en el Movistar Arena de Madrid. Además, el cantante ofrecerá en exclusiva su nuevo single, poniendo el broche musical a una semana histórica para 'El Hormiguero'.