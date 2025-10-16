Casio celebra el 40 aniversario de 'Regreso al futuro' relanzando el reloj calculadora que usaba Marty McFly

Uno de los iconos de los años 80 fueron los relojes Casio. Hoy arcaicos, pero entonces digitales y ejemplo de la mejor tecnología wearable, antes de que se hiciese popular el término. La marca japonesa llevó al gran público relojes ‘futuristas’ con pantallas digitales que mostraban funciones como calculadoras, cronómetros o alarmas múltiples, con precios asequibles y diseños reconocibles. Modelos como el CA-53W se convirtieron en iconos culturales gracias a su presencia en películas y series, entre ellas Regreso al futuro, en la que el Marty McFly interpretado por Michael J. Fox utilizaba dicho modelo durante sus viajes en el tiempo.

En 2025 se cumple el 40 aniversario de la obra maestra de Robert Zemeckis, una película de aventuras y ciencia ficción que produjo un Steven Spielberg también en estado de gracia y en la que todos sus elementos -guion, interpretación, dirección y efectos visuales- funcionan a la perfección y continúan siendo un ejemplo de excelencia cinematográfica cuatro décadas después. El impacto cultural de la película sigue siendo tan alto como para que Casio haya decidido recuperar el modelo de Marty McFly.

El reloj de Casio conmemorativo de Regreso al futuro. Casio.

Hay alguna diferencia. En la película, Michael J. Fox llevaba un Casio CA-53W, con correa y caja de plástico, pero el nuevo CA-500WEBF-1A se basa en un modelo posterior que sustituía el plástico por metal. Sus funciones son las mismas, pero incorpora ahora elementos de diseño inspirados en el DeLorean, el coche con el que McFly viaja al pasado.

Por ejemplo, las etiquetas que recuerdan a los circuitos temporales del vehículo, la leyenda Out of time en el dial -en referencia a la matrícula del coche- y, en la parte trasera, un grabado del condensador de flufo inventado por el doctor Emmett Brown y que permitía viajar por el tiempo.

Grabado del condensador de flufo. Casio.

El reloj conmemorativo incorpora una calculadora de 8 dígitos, reloj digital con hora, minutos, segundos, fecha completa y día de la semana, cronómetro de 1/100 de segundo con funciones de tiempo transcurrido y fraccionado, alarma diaria y señal horaria, además de calendario automático completo hasta el año 2099 y formato de 12 o 24 horas. También permite silenciar el sonido de los botones y ofrece una precisión de ±30 segundos al mes.

La caja mide 43,2 × 34,4 × 8,2 mm, pesa 53 gramos y está fabricada en resina con cristal de resina y correa metálica de acero inoxidable con cierre ajustable, compatible con muñecas de 150 a 205 mm. Es resistente al agua y funciona con una batería CR2016 que tiene una autonomía estimada de cinco años.

Empaquetado como una cinta VHS. Casio.

El Casio CA-500WEBF-1A podrá reservarse a partir del 21 de octubre de 2025 y figura ya en la web de la compañía por 120 dólares. Llegará en un embalaje que imita una cinta VHS de la película original, en otro guiño nostálgico a la época.