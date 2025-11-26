Netflix pone cara al reparto de 'Assassin's Creed': Toby Wallace es el primer intérprete anunciado

La franquicia de videojuegos'Assassin's Creed' se convertirá en serie de la mano de Netflix, que ya ha comenzado a anunciar las primeras piezas del puzzle, fichando al actor británico Toby Wallace como el "primer asesino" de la ficción que comenzará a rodarse en Italia a partir de 2026.

Para el proyecto, desarrollado en colaboración con Ubisoft Film & Television, supone el primer movimiento concreto después de varios años de anuncios, cambios de ruta y largas esperas por parte de los seguidores de la franquicia más vendida de la compañía.

De esta forma, el intérprete, esperado en la tercera temporada de 'Euphoria', suma un nuevo trabajo, convirtiéndose en el símbolo de una operación cuyo objetivo es lanzar 'Assassin's Creed' en la pequeña pantalla después de la película de Michael Fassbender en 2016.

La adaptación del videojuego promete ser un thriller trepidante centrado en la guerra secreta entre dos facciones oscuras: una empeñada en determinar el futuro de la humanidad mediante el control y la manipulación, mientras que la otra lucha por preservar el libre albedrío.

La serie, escrita por Roberto Patino y David Wiener, que también actuarán como productores ejecutivos junto a Gerard Guillemot, Margaret Boykin, Austin Dill, Genevieve Jones y Matt O'Toole; sigue a sus personajes, que se dice son diferentes a los de los juegos, a través de eventos históricos cruciales mientras luchan por forjar el destino de la humanidad.