Apple TV retira su próximo thriller por supuesto plagio a pocos días de su estreno

Su estreno estaba previsto para el próximo miércoles 3 de diciembre en Apple TV y su promoción ya estaba preparada, pero, el 20 de noviembre, el thriller francés 'The Hunt' desapareció por completo de la plataforma sin motivo aparente. Sin embargo, había una razón para retirar la serie de la programación y la causa se debe a un posible plagio de su creador y director Cédric Anger.

Según ha comunicado el experto en medios franceses Clément Garin y ha recogido 'Apple Insider', la serie habría copiado una novela de Douglas Fairbairn publicada en la década de los 70 y una película posterior basada en ese mismo libro, concretamente 'Shoot' y su homónima adaptación cinematográfica. Algo que se ha conocido en el último momento y ha obligado a dejar la cinta en el cajón.

Una información que ha confirmado la productora francesa Gaumont, anunciando el aplazamiento temporal de la ficción tras ponerse en marcha "una revisión exhaustiva", cuyo objetivo es "abordar cualquier duda relacionada" con la producción. "Nos tomamos muy en serio los asuntos de propiedad intelectual", ha añadido al respecto.

Al parecer, 'The Hunt' sigue la estructura principal del relato original. Su sinopsis detalla que la historia se centra en un grupo de amigos que salen de caza, pero que son atacados por otros cazadores. Un episodio en el que una persona salió herida, pero que decidieron callarse y continuar con sus vidas. Sin embargo, sintieron que seguían siendo perseguidos y vigilados.

Sin ir más lejos, la descripción de la novela de 1973 se centra en "Rex, un cazador súper macho que, junto con cuatro amigos igualmente adictos a la testosterona, se embarca en un viaje de caza en el desierto canadiense", unos elementos que también están presentes en la serie actual.

Del mismo modo, la historia comienza a desarrollarse cuando "su fin de semana se ve interrumpido por una banda rival de cazadores que encuentran en el bosque, uno de los cuales inexplicablemente dispara a la fiesta de Rex y roza la cabeza de uno de sus amigos. Otro de los amigos de Rex devuelve el fuego, matando al tirador. Desde allí, Rex y compañía se escabullen y regresan a la civilización. Rex decide no contactar a las autoridades sobre el asesinato, apostando a que los cazadores rivales reaccionarán de la misma manera".