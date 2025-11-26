David Bisbal defiende en 'El Hormiguero' la importancia de mejorar como cantante: "Sigo dando clases de canto"

Tras improvisar un pequeño concierto en el metro de Madrid para inaugurar su tren navideño, el cantante David Bisbal ha pisado, con su particular energía positiva, el plató de 'El Hormiguero', donde ha dado el pistoletazo de salida a la Navidad y ha disfrutado del espectáculo con drones que le ha preparado el equipo del programa con Marron a la cabeza.

Un año después de presentar su nuevo disco de canciones navideñas en el programa de Antena 3, 'Todo es posible en Navidad', y que ha sido todo un éxito, el artista almeriense ha admitido que, aunque le tenía "mucha confianza", no se esperaba esa buena acogida y se "moría de ganas de poder llevarlo de gira".

Una gira que se ha hecho realidad y que está disfrutando más que nunca: "Termino en un concierto y ya pienso en el siguiente. Estoy disfrutando con mis músicos, los técnicos, la gente. Es una magia. Salí de Sevilla y dije, que llegue Bilbao".

En clave Navidad, Pablo Motos no ha desaprovechado la oportunidad para preguntarle por el regalo que más ilusión le hizo recibir cuando era pequeño. "En mi infancia nos regalaban los Reyes Magos, recuerdo el mejor fue un disfraz de Superman que en aquel entonces las películas estaban a tope", ha relatado.

Asimismo, ha revelado cómo vive las fiestas del 25 de diciembre con su familia, admitiendo que no está muy ducho a la hora de decorar la casa: "Me gusta el árbol, ponerlo en mi casa es un jartón de reír. Reconozco que cada vez que pongo algo de decoración queda fatal y Rosarita me lo dice".

El pasado 18 de noviembre, el cantante comenzó su gira en su tierra, Almería, recién aterrizado de Las Vegas, donde había rendido homenaje a Raphael en la Gala Person of The Year – Latin Grammy, algo que ha recordado como "una locura de viaje".

Pero antes, actuó en 19 ciudades distintas de Estados Unidos con 'Back in the USA 2025 Tour', gira de la que guarda un grato recuerdo, pero en la que tuvo un "período de tres días libres" que coincidieron con su cumpleaños y en los que el estar lejos de su familia le supusieron "un bajonazo total".

"Son cosas que uno va sintiendo y eché de menos a todos. Estuve solo porque mis músicos se quedaron en la ciudad donde habíamos hecho el concierto anterior y yo me quedé en Chicago. Me faltaba el ruido de los niños", ha detallado.

Durante su experiencia estadounidense, también tuvo tiempo para montar en un taxi sin conductor: "Está guapísimo, confío en la tecnología 100%. Conduce a una velocidad brutal, frena cuando tiene que frenar".

Por otro lado, el invitado de este miércoles ha desvelado cómo fue cantar en una boda en República Dominicana, apuntando que se gana el mismo dinero que en un concierto de la gira, y lo que pasó cuando los recién casados se subieron al escenario: "El novio me agarró el micrófono durante 'Princesa' y se la cantó toda él".

Asimismo, el artista español ha recordado su mítica frase "¿Cómo están los maquinas?", que se viralizó en 2023 y que, al parecer, ha traspasado fronteras y ha llegado hasta New Jersey. Según ha contado, en uno de los conciertos "había un guardia de seguridad y según íbamos entrando dijo 'David Bisbal, The machine".

Y aunque lleve más de 20 años sobre los escenarios, Bisbal ha reconocido que sigue "dando clases de canto" con un profesor que le ayuda "muchísimo" cuando se va de gira para evitar adquirir "malos hábitos".

"Un mal hábito puede ser tener reflujo de las comidas o una mala alimentación y esto te produce ardor y te afecta a las cuerdas vocales. Son cosas que un cantante tiene que tener presente en la gira", ha recalcado.

Tras la explosiva entrega de este miércoles, Pablo Motos acogerá en el último programa de la semana al chef Dabiz Muñoz, que presenta su comic 'XOTIME' y que supone la primera vez en la historia de un cómic en la que un cocinero es protagonista único de su propia colección de cómics de aventuras, con la gastronomía como hilo conductor de todas ellas.