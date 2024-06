¿Quién es el nuevo colaborador de 'Fiesta'?

Pedro García Aguado, conocido exwaterpolista y reciente ganador de 'Supervivientes 2024', se ha sumado al equipo de colaboradores del programa 'Fiesta', emitido por Telecinco. Con el 54% de los votos, el que fuera presentador de 'Hermano mayor' se proclamó vencedor del reality show el pasado 18 de junio, después de más de cien días de competencia en los Cayos Cochinos.

Su colaboración con Mediaset no es nueva. El exdeportista ha participado en programas como 'Así es la vida', junto a Sandra Barneda y César Muñoz, y 'La última noche', copresentado por Barneda y Pablo González Batista. Su buena relación con la cadena se ha reforzado ahora con su incorporación, según 'El Confidencial', a 'Fiesta', un programa que recientemente ha iniciado una nueva etapa bajo la conducción de Emma García.

'Fiesta' estrenó el pasado 22 de junio una renovada versión, con un plató completamente nuevo, nuevos decorados, grafismos y secciones, además de nuevas incorporaciones al equipo de colaboradores. Entre estos se encuentra Pedro García Aguado, quien se unirá a la mesa de debate del segmento 'Supervivientes All Stars'. En esta sección, García Aguado compartirá espacio con otros exconcursantes del reality, como Alejandro Albalá y Ana Luque.

Pedro García Aguado y Emma García en 'Fiesta' Mediaset

Durante su primera aparición como futuro colaborador en 'Fiesta' el 23 de junio, Pedro García Aguado reveló sus planes para los 200.000 euros del premio que ganó en 'Supervivientes 2024'. En un gesto de generosidad y compromiso con la recuperación de adicciones, Aguado anunció que donará una parte del premio para financiar tratamientos privados para personas que necesitan ayuda pero no pueden acceder a tratamientos adecuados a través de la sanidad pública. "Yo soy adicto recuperado, tuve que pagar un tratamiento privado, no todo el mundo puede acceder a tratamientos", explicó García Aguado. "Hay personas que realmente quieren recuperarse y, a veces, la sanidad pública no les da el tratamiento que necesitan. Voy a financiar un par de tratamientos privados, residencial y ambulatorio, para quien realmente se quiera recuperar. Qué menos que con ese premio, una parte, no todo, ayudar a personas que lo necesitan", afirmó.