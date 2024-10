Marina vs Pelayo, una polémica que va más allá de "Masterchef"

En los fogones de "Masterchef" además de cocinar, da mucho tiempo para criticar, y un comentario de Pelayo Díaz contra Marina Rivers ha desatado una ardua polémica en redes sociales, decantándose del lado de la influencer, dejando en muy mal lugar al diseñador de moda asturiano, cuya carrera no ha estado exenta de polémicas.

¿Envidia?

Durante la última prueba de eliminación, que se decantó por el sorprendente abandono de Rubén Ochandiano, Pelayo Díaz sorprendió con sus comentarios hacia Marina Rivers, afirmando que "le vendría muy bien irse hoy", en referencia a su posible expulsión.

Durante la prueba, Pelayo continuó con sus comentarios cuando Marina tuvo dificultades con sus utensilios de cocina. "Se ha derretido", explicó Marina, mostrando una tapa que se había pegado a un trapo. Pelayo no dudó en decir: "Pues cariño, a tu casa, no pasa nada. En tu casa no te quemas. En esa casa que te acabas de comprar te vas a comer pizzas". Aunque los comentarios fueron en tono sarcástico, generaron controversia entre los espectadores y creadores de contenido, quienes calificaron las palabras de Pelayo como un gesto de envidia.

Pelayo y Marina aún no han comentado públicamente la situación, pero muchos creadores de contenido y seguidores han mostrado su apoyo a Marina en redes sociales, decantándose del lado de Rivers, quien ha recibido muchos halagos últimamente por redes sociales. Influencers como Laura Rouder, Sara Cisneros y Violeta Mangriñán han expresado mensajes de ánimo, mientras que el tiktoker Abel Planelles calificó los comentarios de Pelayo como pura "envidia". Unas acusaciones que no dejan en buen lugar al diseñador nacido en Oviedo, que ya tuvo su más y sus menos cuando decidió criticar con dureza el look de una trabajadora de Inditex.