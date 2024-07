Pilar Vidal se alegra del liderazgo de "Y ahora Sonsoles" frente a Ana Rosa Quintana: "Doble victoria"

"Y ahora Sonsoles" se ha convertido en la referencia vespertina de la televisión española, coronando a Sonsoles Ónega como la nueva reina de las tardes de la pequeña pantalla, en detrimento con Ana Rosa Quintana, cuyo cambio a la tarde no ha sido tan fructífero como se esperaba. Estos datos tan buenos de audiencia han sido celebrados de forma ferviente por la periodista Pilar Vidal, colaboradora habitual tanto en el programa de Sonsoles Ónega como en "Espejo Público", quién afirma estar vetada por la propia maestra de ceremonias de "TardeAr", por lo que se alegra "doblemente" por esta victoria televisiva.

Victoria por dos

La colaboradora sí sabe lo que es trabajar en Telecinco porque fue una de las colaboradoras que estuvo presente en la última etapa de "Sálvame" en la televisión, admitió a "El Televisero" en una entrevista que escuchó el rumor de que estaba "vetada" por Unicorn Content, la productora de la propia Ana Rosa, ya que además nunca le han propuesto colaborar con ellos, por lo que dice estar "doblemente satisfecha" por esta victoria en las audiencias. "Nunca he entendido muy bien el por qué, pero es verdad que nunca me han propuesto trabajar con ellos y nunca he trabajado con ellos. Ya que no me han querido, ganar es lo máximo. Doble juego, para mí, es doble victoria. Ganar a un sitio donde me tienen vetada, pues doble victoria", han sido las palabras de alegría de Vidal, que seguirá en la parte de salsa rosa de los espacios matutinos y vespertinos de Atresmedia, que sigue coronando en las audiencias con un reinado extenso y duradero dentro de la televisión española. Por otro lado, Mediaset sigue buscando repetir viejas fórmulas de éxito, para intentar dar un sorpasso, lo que es poco probable a priori.