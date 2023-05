La pillada de Bosco con la comida que ha hecho que Alma Bollo estalle: ''Se os está viendo el plumero que flipas''

El hambre en el concurso de Telecinco, ‘Supervivientes 2023’, se ha convertido en el gran protagonista de esta edición. A pesar de los juegos de recompensa, los concursantes se muestran famélicos en cada momento por lo que las ganas de pescar han ido creciendo con el fin de saciar su hambruna. Esto es lo que le ha ocurrido a Bosco Martínez-Bordiú. El aristócrata se metió a bucear con la idea de pescar algún pez y resultó que volvió con un centollo en sus brazos.

Lo que parecía un momento de felicidad se fue truncando poco a poco por el propio Bosco. El superviviente, sin saber que estaba siendo grabado, le confesaba a su compañero Diego Pérez, el no querer compartirlo con Alma Bollo, Manuel Cortés, Asraf Beno y Adara Molinero. "Yo el centollo si no lo ven estos cuatro no me importaría", le decía al boxeador a la vez que este estaba de acuerdo con su decisión.

Tras tal confesión y con ayuda de Raquel Arias, el sobrino de Pocholo metía su centollo en una cazuela. Una vez cocida su pesca, el joven, de nuevo junto a Arias, Pérez y Ginés Corregüela comenzaban a comerse las patas además de esconder parte del centollo con el fin de mostrar al resto de sus compañeros de concurso que no se podía extraer mucho más alimento de él

‘’¿Eso es lo que hay para todos o ya lo habéis repartido?’’ preguntaba Alma Bollo con la mosca detrás de la oreja. ‘’No, no. Esto es lo que hay para todos y lo vamos a tirar al caldo para darle sabor’’, le respondía el superviviente. "¿Pero por qué no al caldo del de todos?", le preguntaba la hija de Raquel Bollo. "Me sorprende Bosco. No me voy a pelear por comida’’, le dejaba claro la superviviente.

Manuel Cortés al ver la situación le aconsejó al aristócrata como se come un centollo. ‘’No es que no haya nada, esto es un centollo y eso se come así. Si nos lo quieres dar trae una cucharita’’, le respondía el hermano de Alma a la vez que esta le decía que ‘’no se los quería dar’’. Después de debatir cómo se cocinaba y comía el centollo, la modelo se levantó y se dirigió al otro grupo para revisar que hacían ya que estaban cociendo las cabezas de pescado de todos en la comida para darle sabor. ‘’No me parece, si tan equitativos sois para unas cosas, sí aquí tenéis un caldo lo más lógico es que en vuestro caldo hagáis vuestras cabezas. Mis cabezas me las hago yo porque sino estás bebiendo de mi caldo y del otro caldo’’, le espetaba Bollo.

‘’Viene a ofrecerte un centollo y te dice que se lo va acechar en su caldo. Nos dejáis mirando a dos personas así y eso es feo, de poca humanidad. Se va acercando la final y se os está viendo el plumero que flipas’’ seguía sentenciando Alma a la vez que se dirigía a Diego para expresar su decepción con él por como trata su hermano Manuel le trata a él para que luego el boxeador no le de comida.

Tras la bronca, Alma, Adara, Asraf, Manuel y Jonan comenzaron a comer. Beno, intentando buscar a Jonan y a Adara para ver si decían algo al respecto, preguntaba si no les pertenecía parte del centollo. Una vez que terminaron se retiraron por lo que el grupo de Bosco, Ginés, Diego y Raquel sacó la otra parte del centollo guardada para disfrutarlo entre ellos cuatro.