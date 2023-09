'Plano General' estrena nueva temporada con Carmen Lomana

Carmen Lomana es la primera invitada de la nueva temporada de ‘Plano General’, dirigido y presentado por Jenaro Castro. Durante la entrevista se muestra sin complejos profunda, culta y sincera, sin rehuir los asuntos más polémicos.

Afirma que no le "importa el dinero", que "ser feliz es cuestión de voluntad" y que "en el bolso de una mujer nunca deben faltar una tarjeta de crédito ni una barra de labios". La experta en moda considera que "las medias son para seducir y los pantys más cómodos" y dice que no le gusta que las mujeres “vayan con el pecho enorme en bandeja, hay que ir sexy, pero tener pudor”. La influencer, celebrity y experta en moda explica que le molesta más que le llamen “facha que pija” y que quienes lo hacen “no saben lo que es el fascismo". Dice no soportar la expresión 'yo paso de todo' porque siempre ha estado comprometida con el tiempo que le ha tocado vivir. Asimismo, habla abiertamente de la gestación subrogada, del aborto, del amor, de sexo y de su polémica con Ágatha Ruiz de la Prada, a la que ya no considera amiga.

Confiesa que su gran pecado es "ser muy caprichosa" y que su amor platónico es el escritor Arturo Pérez Reverte. La empresaria y colaboradora de televisión revela que su pareja actual "es un hombre conocido en el mundo intelectual" si bien aclara que no se trata del escritor Juan Manuel de Prada, quien participa en el programa. Carmen Lomana se somete a todas las secciones del programa: La semblanza, dedicaba al aspecto biográfico de los invitados, con el escritor e intelectual Juan Manuel de Prada; Sala de Prensa, en la que los personajes hablan de asuntos de actualidad; En un rincón del alma, relativa al aspecto humano del entrevistado); Primer Plano, en la que el personaje se somete a un test de actualidad, reflejos e ingenio; y El Muro. en la que deja una frase firmada de su puño y letra como filosofía de su propia personalidad.