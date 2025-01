La productora de 'MasterChef' se queja del cambio de horario: "Se ha convertido en..."

Desde su estreno en 2013, 'MasterChef' ha sido uno de los programas más exitosos de la televisión española. Sin embargo, su horario de emisión, que se extiende hasta altas horas de la madrugada, ha sido una constante fuente de críticas por parte de los espectadores de RTVE. Ahora, Macarena Rey, CEO de Shine Iberia y responsable del talent culinario, ha alzado la voz para expresar su descontento con la decisión de La 1 de mantener el programa en un horario tan tardío.

En una entrevista reciente para 'Televisero', Macarena Rey ha destacado que el programa ha pasado a ser considerado un late night debido a su horario de emisión, que habitualmente comienza después de las 23:00 horas. Esta situación, según la productora, no solo afecta la experiencia de los espectadores que desean seguir el concurso culinario en directo, sino que también condiciona la percepción del público hacia el formato. "Nos hemos convertido en un late night. Entendemos perfectamente las quejas de los espectadores que no pueden esperar hasta tan tarde para ver el desenlace del programa", ha afirmado Macarena Rey.

Además, ha señalado que 'MasterChef' suele quedar relegado detrás de otros espacios, como 'La Revuelta' o incluso retransmisiones especiales de la Lotería, lo que agrava el problema. Pese a las quejas recurrentes, Macarena Rey ha subrayado que la decisión del horario es responsabilidad de RTVE, y no de Shine Iberia: "Es una decisión de las cadenas, nosotros ahí no podemos hacer nada". A pesar de las críticas al horario, 'MasterChef' sigue siendo un éxito en términos de audiencia. Según Macarena Rey, el programa de Jordi Cruz, Pepe Rodríguez y Samantha Vallejo-Nágera lidera el consumo en diferido en su categoría y cuenta con el respaldo de RTVE, que está satisfecha con los resultados. Sin embargo, la productora ha reconocido que el horario tardío limita el potencial del programa y dificulta la experiencia en directo para los televidentes. "El diferido ayuda mucho en estos casos, pero sigue siendo frustrante que el programa no pueda emitirse más temprano", ha comentado.

Por otra parte, Shine Iberia no solo es responsable de 'MasterChef', sino también de otros formatos populares como 'Maestros de la costura' o el reciente 'Next Level Chef', un concurso culinario innovador que se emite en horario nocturno en Telecinco y que es presentado por Blanca Romero. Este último destaca por su estructura de tres cocinas en diferentes niveles de calidad, un concepto novedoso que de momento no ha logrado captar la atención de los espectadores.