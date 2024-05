¿Por qué abandonó el plató de 'Supervivientes 2024' el defensor de Ángel Cristo?

La última gala en el plató de 'Supervivientes 2024' fue particularmente intensa. El presentador Carlos Sobera tuvo que gestionar una situación tensa, que culminó con la expulsión de Ángel Cristo, hijo de Bárbara Rey, por violar el perímetro de seguridad en Honduras tras una fuerte discusión con su compañera Aurah.

El drama comenzó con un cebo que mantuvo a la audiencia en vilo hasta la madrugada: la expulsión de Ángel Cristo. El hijo de Bárbara Rey fue sancionado por abandonar la isla del programa, un hecho que se desencadenó después de una acalorada pelea con Aurah, quien fue nominada directamente este jueves en caso de no ser expulsada.

En el plató, Ricky, el defensor de Ángel Cristo, apareció tras varias semanas de ausencia de familiares o amigos del concursante. Sobera intentó manejar la situación, enviando mensajes de ánimo y agradecimiento a los otros concursantes famosos. Sin embargo, la tensión escaló cuando Ricky expresó su descontento por lo que consideraba "un trato injusto de la organización" hacia Ángel Cristo en comparación con Arantxa del Sol. Esta última, expulsada hace unas semanas, admitió haber dado una colleja a Ángel Cristo, algo que Ricky consideró que la productora había "encubierto".

Kiko Matamoros, en el programa 'Ni que fuéramos...' del Canal Quickie, señaló que "no fue solo una colleja, sino tres puñetazos", supuestamente tras un comentario de Ángel Cristo sobre un romance entre las parejas de Arantxa y él mismo.

Después del enfrentamiento con Sobera, Ricky abandonó el plató y posteriormente publicó un vídeo en redes sociales para aclarar su posición: "Nadie me ha expulsado del plató; decidí irme porque ya no tenía sentido estar allí. Han decidido expulsar a Ángel y tendremos tiempo para hablar de todo. No quiero que penséis que me echaron. Sobera y yo hablamos durante la publicidad y, aunque mis formas pueden no haber sido las mejores, la verdad solo tiene un camino. Nos vemos pronto".

Queda por ver si, una vez Ángel Cristo regrese a España, el programa le permitirá explicarse en el plató. Tradicionalmente, los concursantes expulsados continúan participando como colaboradores en las diversas galas de 'Supervivientes'. Sin embargo, este año ha habido una excepción notable con Arantxa del Sol, quien fue apartada por Mediaset España en virtud de su renovado Código Ético, tras admitir haber dado una colleja a Ángel Cristo fuera de cámaras.