¿Por qué Chicote subraya en 'El Hormiguero' que no es lo mismo ser de Zaragoza que de Cádiz?: "Se nota mucho"

'El Hormiguero' concluyó anoche su semana con la visita del chef y presentador de televisión Alberto Chicote, que acudió al programa de Antena 3 para hablar de su nuevo proyecto: el programa 'Batalla de restaurantes', que aúna gastronomía y entretenimiento. En esta nueva apuesta, cuatro restaurantes de la misma ciudad se baten en duelo para ganar 10.000 euros y el reconocimiento de ser el mejor en su campo.

'Batalla de restaurantes', que se estrenó la noche del jueves en laSexta, consiste en que "hay cuatro restaurantes con la misma categoría y localización que van a defender quién es el mejor", explicó Chicote la dinámica del programa. "Ellos tienen que juzgar a los otros. Y yo me encargo de meterle un poquitó de gasolina", abundó el chef madrileño.

"Cuando arranca todo siempre están que si somos compañeros y tal, vamos a tratarnos con cariño..., hasta que de repente alguien dice que esto no le ha hecho mucha gracia. Después de esto viene el momento álgido del programa, la confrontación final, donde se destapan las valoraciones, y ahí empiezan a saltar chispas", siguió explicando Chicote.

¿La gente vota más la comida o por cómo se llevan? "Hay de todo. Algunos se han dicho a la cara que se caen como el culo. Cada uno tiene una manera de entender la competición. Algo importantes es que todos son restaurantes muy top, que funcionan de maravilla, y defienden su producto como el mejor de la ciudad".

¿Qué tiempo tardan de pasar de concursantes a contrincantes? "Muy pronto; en el momento que se juntan dos".

"A las puntuaciones de ellos hay que sumarle la mía. Me esfuerzo en no expresar qué me ha parecido cada plato", confesó el cocinero de Atresmedia. "Cuando llegan a la puerta del restaurante vencedor, se abre la puerta de la furgoneta y descubren cuál es".

¿Siempre ha ganado el mejor restaurante o como en Eurovisión? "La mayoría de las veces ha ganado el restaurante que yo pensaba que era el mejor".

"En todos los programas ha habido mucha tensión y bastante competición. Pero si es verdad que según el sitio la idiosincrasia de la gente es muy diferente; se nota mucho; los hay que tienen el gatillo más corto. No es lo mismo Cádiz que Zaragoza", contó Alberto Chicote a continuación.