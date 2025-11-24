Ricky Merino destapa el recelo de la industria musical hacia la marca OT: "Te piden desvincularte"

La nueva camada de "triunfitos" recibió el pasado sábado la visita de Ricky Merino, concursante de la exitosa edición de 'Operación Triunfo' (OT) en 2017 que volvió a marcar un antes y un después como sucediera en la primera temporada. El encuentro con el cantante fue de lo más enriquecedor, pero sobre todo sirvió para volver a poner sobre la mesa lo que sucede en la industria musical con la marca OT.

La directora de la Academia, Noemí Galera, agradeció al artista mallorquín que compartiera con los jóvenes cantantes la idea que tienen algunos managers o equipos de "desvincularte de Operación Triunfo" y que se remonta a los inicios del programa. En 2002, un centenar de artistas apoyaron el manifiesto "Otro timo no", de la asociación de Periodistas Especializados en Música, Ocio y Cultura (PEMOC) en el que se acusaba al reality de Gestmusic de ser la causa de los últimos males del negocio discográfico español.

El también presentador de televisión ha admitido que hoy en día este recelo sigue existiendo y que algunos compañeros le han contado que les han llegado a decir que no se hicieran "tantas fotos con tus compañeros", justificando que era "demasiado marca OT". "Hay gente de la antigua escuela que es esa gente del 2001, 2002 que ven hoy la tele y ven OT como: 'Estos son menos artistas", ha añadido.

Merino les ha trasladado un mensaje de unión, poniendo en valor lo que significa de verdad la marca OT: "Sois amigos, sois familia, sois hermanos. Esta experiencia no sé que tiene, te crea como una cosa en la cabeza, salimos con una cosa de que esta unión que se crea no se rompe, es decir, hay algo que nos hace estar unidos, juntos para siempre".

"Yo lo veo con los de OT 1, han pasado muchos años y siguen estando unidos. No os perdáis", ha continuado con su discurso, advirtiéndoles que muchas empresas de management les dirán que se alejen de OT, no vayan al programa o intenten salir menos con sus compañeros.

Por otro lado, el cantante de OT 2017 ha desvelado otro de los grandes problemas que se ha encontrado tras salir del programa: "Me cuesta mucho que los editores de las plataformas digitales me pongan en las playlist, aunque yo haga música que creo que está bien, que me la curro y tal".

Tras preguntarle a su distribuidor, la respuesta que obtuvo es que al haber hecho "teatro musical y televisión" les parece "poco creíble". "Si solamente me dedicara a la música, entonces no podría hacer música porque no podría financiármela", ha espetado.