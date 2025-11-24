El Premio Planeta 2019 llega a Movistar Plus+ el 4 de diciembre: Miguel Bernardeau protagoniza 'Terra Alta'

Tras el estreno de 'Anatomía de un instante', Movistar Plus+ volverá a apostar por una adaptación de Javier Cercas y el próximo 4 de diciembre llegará a la plataforma 'Terra alta', la nueva serie española producida por Secuoya Studios con Miguel Bernardeau al frente del reparto.

A 10 días de su estreno, la compañía ha compartido el tráiler de este thriller policíaco, que relata el asesinato de dos prominentes empresarios en Cataluña, investigado por un policía con un oscuro pasado, y que promete explorar los límites de la justicia y los secretos que emergen en una comunidad conmocionada por el crimen.

La trama sigue a Melchor Marín, un agente de los Mossos d'Esquadra que se enfrenta a su propio pasado mientras investiga el asesinato de Francisco y Rosa Adell, los patriarcas de la familia más poderosa de la zona.

El protagonista estará interpretado por el hijo de Ana Duato y en el avance se muestran a algunos de los actores que le acompañan en el reparto y entre los que se encuentran Ivan Massagué, Marta Etura, Bea Segura, Goya Toledo, Pere Ponce, Pablo Derqui, Manel Barceló, Jordi Martínez y Francesc Orella.

Creada por Eligio R. Montero y dirigida por Eduard Cortés, 'Terra alta' es una colaboración entre Movistar Plus+ y Secuoya Studios. Asimismo, la producción de la serie se ha llevado a cabo en diversas localizaciones de Cataluña, incluyendo Barcelona y Terra Alta, así como en las Islas Canarias.

La novela de Javier Cercas se alzó con el Premio Planeta en 2019 y se define como una lúcida reflexión sobre el valor de la ley, la posibilidad de la justicia y la legitimidad de la venganza, pero sobre todo como la epopeya de un hombre en busca de su lugar en el mundo.