La semifinal de "Drag Race" deja fuera a una de las favoritas y estalla la polémica

La quinta edición de "Drag Race España" está llegando a su clímax con una semifinal que sacudió la pasarela, el jurado y a la audiencia de atresplayer. Lo que parecía una gala emotiva por los reencuentros familiares, terminó convertida en un festival de lágrimas, giros inesperados y una sátira política que dejó huella. La noche culminó con la expulsión de Dafne Mugler, una de las grandes favoritas del público, dejando la final en manos de Nix, Satín Greco, Margarita Kalifata y Laca Udilla.

La prueba estrella fue el clásico 'makeover', con una consigna clara: convertir a una persona cercana en drag y elevarla al nivel de "Reina de mi pueblo y Madrina". Las semifinalistas se enfrentaron a la transformación más íntima del concurso, vistiendo a sus madres, hermanas o amigas con looks que mezclaban folclore, identidad personal y humor. La creatividad, sin embargo, no fue lo único que se puso a prueba: también se midieron los límites de la sátira y la valentía de cada propuesta.

Fue precisamente Laca Udilla quien se llevó todos los focos. Vestida como una Virgen de los Desamparados de estética barroca, y acompañada por su madre convertida en fallera bigotuda bajo el nombre de "Laco Llares", protagonizó el momento más icónico de la noche. La sátira al nacionalcatolicismo no pasó desapercibida: "Un caudillazo", sentenció Supremme de Luxe, dejando claro que esta propuesta no solo ganó la prueba, sino que marcó un antes y un después en el programa.

El jurado, con Pastora Soler como invitada especial, completó el cuarteto finalista con Nix y Satín Greco, dejando a Margarita y Dafne en la cuerda floja. Ambas se enfrentaron en el último lipsync de la temporada, tras un aluvión de emociones al leer mensajes dirigidos a sus versiones infantiles. En un plató ya empapado de lágrimas, el duelo se resolvió en favor de Margarita Kalifata, que se ganó el último puesto en la final.

La salida de Dafne Mugler no dejó indiferente a nadie. Considerada una de las competidoras más sólidas, su eliminación ha reabierto el eterno debate sobre los criterios del jurado y la naturaleza del programa. ¿Premia el talento, la narrativa, o la capacidad de generar espectáculo? La semifinal ha dado motivos para alimentar todas las teorías posibles.

Con este terremoto emocional y estético, "Drag Race España" se prepara para su penúltimo episodio: la reunión de todas las concursantes, un espacio siempre lleno de ajustes de cuentas, redenciones y sorpresas. La gran final se emitirá el domingo 7 de diciembre, y si algo ha quedado claro, es que ninguna de las finalistas piensa dar por perdida la batalla por la corona.