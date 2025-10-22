El divertido rap que Roberto Leal ha compuesto para Rosa y Manu de 'Pasapalabra': "Al bailar reguetón siempre te pasan palabra"

Manu y Rosa son historia viva de 'Pasapalabra' y, tanto individualmente como en su duelo diario, ambos concursantes están batiendo todos los récords posibles. Si Manu se convirtió en el concursante más longevo tras superar los 360 programas de Orestes Barbero el pasado jueves, Rosa se convirtió a principios de septiembre en la primera mujer en ser bicentenaria.

Y para celebrarlo, Roberto Leal ha utilizado sus dotes para el rap y les ha compuesto una canción, que contiene ingeniosos guiños a su paso por el programa. Todo ello acompañado por un vídeo de los dos aspirantes a llevarse el bote más alto en la historia de 'Pasapalabra', que dejan de lado la concentración y seriedad a la que han acostumbrado a la audiencia y muestran su lado más desenfadado.

"Cuenta la leyenda que existen unos chavales que cada tarde se enfrentan, son sobrenaturales", comienza la pegadiza canción, que continúa con otras referencias como "su talento es infinito, se saben el diccionario, desde la A hasta la Z, lo demuestran a diario".

La composición también menciona los momentos más divertidos, que siempre se han producido en la pista musical: "Son los magos del saber, los reyes del abracadabra, pero al bailar reguetón siempre te pasan palabra, Rosa y Manu, Manu y Rosa, es el duelo de los récords, de los que hacen historia".

"Nadie tiene garantizada la continuidad en 'Pasapalabra'. Ya sabéis que es un programa muy exigente, muy competitivo y que te exige dar el máximo en cada momento. Pero hay algo que sí que está asegurado y es cómo cada tarde Manu y Rosa, Rosa y Manu, siguen haciendo historia, batiendo récords, ganándose a pulso un hueco en nuestras casas", ha escrito el presentador del formato de Antena 3 junto al vídeo publicado en sus redes sociales.

"Jóvenes, humildes y, además, buena gente pero más allá de los números, nos están regalando una de las etapas más emocionantes que se recuerdan en el programa. Pase lo que pase, lo que estamos viviendo ya es inolvidable. Creo que se han ganado a pulso que les componga esta canción, ¿no?", ha añadido.