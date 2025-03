Sale a la luz el importante actor español que se postula para interpretar a Belén Esteban en su esperada serie

El proceso de selección para el reparto del biopic de Belén Esteban sigue generando momentos inesperados. En el programa 'Aruser@s' de laSexta, donde han seguido de cerca el desarrollo de la serie sobre la vida de 'la princesa del pueblo', han quedado sorprendidos con la respuesta de un actor que ha mostrado interés en interpretar a la propia Belén Esteban.

El momento ha ocurrido durante la cobertura del Festival de Cine de Málaga, cuando un reportero de Europa Press ha preguntado a Arturo Vallssi se veía interpretando aVíctor Janeiro, hermano de Jesulín de Ubrique, en la serie sobre Belén Esteban: "La Patrona de España". Sin embargo, la respuesta del actor ha dejado a todos boquiabiertos. La entrevista con Arturo Valls ha comenzado con una pregunta sobre su posible papel en la serie de Belén Esteban. "Tatiana Arús está buscando a un Víctor Janeiro para la serie de Belén Esteban, ¿Arturo Valls sería?", le ha preguntado el periodista. Con su característico humor, el presentador ha respondido sorprendido: "¿Para la serie de Belén Esteban? ¿No era para la de Isabel Pantoja?"

Alfonso Arús, presentador de 'Aruser@s' Atresmedia

Tras aclararle que ambas producciones están en marcha, Valls ha comentado en tono jocoso: "Yo prefiero ser Jesulín o Paquirrín". Sin embargo, al ser informado de que el papel de Jesulín podría recaer en Dani Rovira, el actor ha vuelto a sorprender con una declaración aún más inesperada: "Pues sí, por qué no, a mí los biopic me encantan, aunque me gustaría ser más la propia Belén". La respuesta provocó risas en el equipo de 'Aruser@s', con Alfonso Arús destacando el buen humor del presentador: "Arturo está fantástico, como siempre"

El biopic de Belén Esteban, un proyecto muy esperado

El proyecto del biopic de Belén Esteban ha despertado una gran expectación entre los espectadores y la prensa del corazón. La serie promete narrar los momentos más importantes de la vida de la colaboradora televisiva, desde su relación con Jesulín de Ubrique hasta su consolidación como un rostro icónico de la televisión española. El equipo de Aruser@s sigue buscando a los actores ideales para dar vida a los personajes clave en la historia de la excolaboradora de 'Sálvame', entre ellos su expareja, su familia y su círculo más cercano.

Aunque el comentario de Arturo Valls ha sido en tono humorístico, lo cierto es que su nombre ha dado de qué hablar. La pregunta ahora es: ¿quién interpretará finalmente a Belén Esteban en su biopic? Por el momento, la serie sigue en fase de desarrollo, pero si algo está claro es que su reparto y su producción seguirán generando titulares en los próximos meses.