Belén Esteban confirma la producción de una serie sobre su vida: “Está todo cerrado”

Mucho se ha hablado en las últimas horas sobre una hipotética serie sobre la vida de Belén Esteban. Ahora que los biopics están de moda y estrellas como Bárbara Rey, Luis Miguel o Isabel Pantoja cuentan con los suyos, ¿por qué iba a ser menos la princesa del pueblo? Ella misma ha manifestado en varias ocasiones que le encantaría ver sus vivencias plasmadas en la pequeña pantalla, pero lo que parecía un simple anhelo parece estar más cerca de materializarse.

Así lo ha confirmado ella misma en “Ni que fuéramos Shhh”, donde se ha mostrado algo molesta con sus compañeros por mencionar tanto el tema de la serie. “Al final me lo vais a gafar”, ha comentado, dejando caer que se trata de un proyecto real que ha empezado a cobrar forma.

Por si no estaba del todo claro, poco después ha asegurado a sus compañeros que “el tema de mi serie está todo hablado y cerrado”, confirmando así que las primeras conversaciones se han producido y que el proyecto podría estar ya en una fase de preproducción.

Menos gracia le ha hecho cuando su compañera Marta Riesco ha preguntado al mismísimo Antonio Banderas si le gustaría interpretar a Miguel, su marido. “¿Quién es ese?”, ha preguntado el aclamado actor, que se encontraba en el estreno de “Gipsy”, el cuarto musical que dirige.

Belén Esteban en "Ni que fuéramos Shhh" Youtube

La que sí indicó que le encantaría dar vida a la de Paracuellos fue Ester Expósito. Belén Esteban manifestó que había pensado en ella para encarnarla en la ficción sobre su vida, y lejos de rechazarlo, la actriz se muestra entusiasmada con la idea: “Me encantaría, sería un sueño... Y dirigido por Almodóvar, imagínate. Ahí gano el Goya o me nominan, por lo menos. La conozco, pero no la he visto desde que ha dicho eso. Pero vamos a ponernos a ello...", expresó Expósito en la pasada ceremonia de entrega de los Premios Goya.

Kiko Matamoros tendrá su personaje

Se espera que en la serie aparezcan personas que han formado parte de la vida de Belén Esteban, desde Jesulín de Ubrique y Fran Álvarez hasta Miguel, su actual marido. Por supuesto, también tendrá importancia la etapa de la tertuliana en “Sálvame”, donde trabajó más de una década de su vida.

Sus compañeros y amigos aparecerán en la serie, como es el caso de Kiko Matamoros. “Ya tengo tu papel. Lo va a hacer un actor muy famoso”, ha confirmado Belén Esteban.