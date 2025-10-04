Simón Pérez desvela cómo se preparó el vídeo que le llevó al abismo con Silvia Charro: "Le dije que pilláramos coca para que se le quitase la borrachera"

Ocho años después del vídeo viral que acabó con su carrera, Simón Pérez, el economista defensor de las hipotecas fijas junto a Silvia Charro, se ha puesto frente a las cámaras de 'Equipo de Investigación', donde ha desvelado cómo se gestó la grabación que cambió su vida para siempre.

El programa de Gloria Serra ha retrocedido hasta sus inicios, entrevistando a amigos de su adolescencia que destacan la inteligencia que poseía, siendo "un niño repelente que sabía de todo", pero que con las drogas "ha cogido la curva para abajo". Con 14 años tenía un grupo de música, llamado 'Cáncer de Polla', y su amigo de por aquel entonces admite que era el más responsable de todos y siempre el primero en irse: "Te sentías orgulloso de él".

A pesar de nacer en el seno de una familia humilde, su madre recibió una herencia y Pérez pudo cursar estudios en la universidad privada. Tal y como recuerda, con 26 años ya había conseguido todo lo que se había propuesto: "Me motivé mucho y saqué un 9,7 de media. Decía que a los 26 sería profesor, empresario, saldría en radio y TV, y escribiría libros. Lo cumplí".

Una vida que era muy "divertida", en la que se lo pasaba muy bien "hablando por la radio" y saliendo en la tele. Con dos casas, una en Madrid y otra en Barcelona, no podía haberse imaginado nada mejor. Pero, tras abrir cinco oficinas repartidas entre Valencia, Madrid, Alicante, Castellón y Barcelona, no pudo con la presión de cuadrar los números con los empleados, los locales y todos los gastos derivados: "No llegaba al objetivo de conseguir 12.000.000€, entonces empecé a trabajar muchas horas y empecé a meterme coca".

Y de golpe a porrazo, su situación empeoró por el fatídico vídeo de 2017 grabado para 'Periodista Digital' en el que junto a su pareja abordaban si invertir en las hipotecas fijas era conveniente. Lo que en un principio parecía ser un vídeo normal e incluso soporoso por la temática tratada, se hizo viral por la actitud desenfadada de ambos protagonistas que hacía intuir que iban bajos los efectos de las drogas.

Un contenido que no es capaz de volver cuando el equipo del programa de laSexta se lo muestra en un teléfono móvil: "Prefiero no verlo, me voy a fumar. Me da pena verme tan guapo y tan arreglado, pero mira ahora. Está muy lejos".

"Si no hubiéramos ido colocados… Joder, lo hacíamos bien. Teníamos carisma, el mensaje era bueno y ayudábamos a la población, que es lo más importante", ha lamentado.

En las entrevistas concedidas a posteriori, Charro había declarado que ambos venían de una comida de empresa y que recibieron una llamada para hacer el famoso vídeo. Pidieron permiso a sus jefes y les dieron el visto bueno, pero se les ocurrió, "para reforzar la presentación de mi nueva empresa, aparentar que íbamos pasados para hacer una campaña de marketing más impactante".

Un relato que ahora el licenciado en Economía desmiente al recordar que Charro estaba "toda borracha" y él mismo le sugirió pillar "coca para que se le quitase la borrachera".

Lo que se convirtió en un fenómeno viral les causó a ambos grandes estragos en su vida y, "en cinco meses" acabaron en la calle, "durmiendo en el coche" y a la espera de que alguien quisiera darles trabajo. Pero de cara al mundo profesional sus nombres estaban vetados y las oportunidades de ganar dinero aparecieron en forma de tatuarse a cambio de dinero o aceptando bolos en discoteca para pagar las deudas que tenían.

Aún así, intentaron montar su propio negocio y, haciendo directos en Internet consiguieron dinero para empezar de cero en Macedonia del Norte, en una plantación de marihuana y aliándose con una empresa que necesitaba socios extranjeros. Sin embargo, no consiguieron clientes porque "se detectaron fallos críticos en el sistema de producción y la hierba no salía buena".

Así, en 2023, la empresa rescinde el contrato y, un año después, tanto Charro como Pérez llegan al punto de no poder hacer frente a las facturas y el empresario encuentra una nueva oportunidad promocionando casinos y apostando durante horas en directo.

Ahora, el asesor de banca privada protagoniza vídeos en Internet en los que recibe dinero a cambio de humillarse. Su nueva forma de ganarse la vida y que parece que no quiere dejar como admite al contar a lo que se dedica en la actualidad: "Todos los días me pagan por algo. Me rapé las cejas por 1.000€ y si tú me das ahora 50€, lo hago".