El skyline de Singapur que aún persigue a Pedro Piqueras tras su paso por Telecinco

Pedro Piqueras se erigió, indudablemente, en el santo y seña de Informativos Telecinco durante una friolera de 17 años. Sin embargo, a finales de 2023, el experimentado comunicador tomó la firme decisión de poner punto y final a su etapa en el espacio informativo de Mediaset. Este retiro, meditado y anticipado, respondía a la profunda convicción de que había llegado el momento preciso para dar un paso al lado y acogerse a una merecida jubilación.

A pesar de su salida de la primera línea informativa, resulta muy difícil desligar al periodista de Albacete de la que fue su casa durante casi dos décadas, mucho menos de su icónica figura en el plató, que siempre estuvo decorado con la sugerente imagen del skyline de Singapur como telón de fondo. Este elemento visual se convirtió, sin quererlo, en un símbolo que identificaba al presentador y al noticiero.

En una reciente entrevista con la Cadena Ser, el presentador ha confesado que su imagen se ha quedado ligada a esa ambientación que le acompañó durante aquella etapa: "La gente que va por Singapur me manda fotos".

El periodista comentó divertido que él ya había estado en la ciudad-Estado del Sudeste asiático, pero que en ningún momento se había percatado de que la imagen que cada día aparecía detrás de él se correspondía con ese lugar en particular.

Ese viaje lo realizó durante su etapa como corresponsal diplomático, junto a Felipe González: "Fui por allí, pero no me enteré de nada. Nos daban un cenicero a los que fumábamos para que no tirásemos la ceniza. Entonces Singapur era un sitio muy avanzado, pero no me fijé en el skyline. De hecho, solo lo supe cuando me iba a ir de la tele".

La figura de Piqueras trascendió con creces los platós de Telecinco. Antes de convertirse en el rostro de referencia de la cadena de Fuencarral, labró una extensísima carrera que incluye importantes cargos de responsabilidad. Fue director de Radio Nacional de España (RNE) y director de informativos de Antena 3, cadena en la que también presentó el noticiero. Su llegada a Telecinco en 2006, como director de informativos, marcó una era caracterizada por un estilo de presentación sobrio y personal, cargado de una inconfundible solemnidad que supo captar la atención de millones de espectadores cada noche.