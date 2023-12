Pedro Piqueras en la hora de la jubilación: "El día del adiós será muy emotivo"

Medio siglo después de su inicio en el mundo de la Comunicación, Pedro Piqueras anuncia su jubilación, tras diecisiete años al frente de los Informativos de Telecinco. “Me encuentro muy bien, porque la decisión de retirarme de la televisión la tomé hace tiempo. El acuerdo para irme lo hablé con la empresa en el mes de mayo. Y tras diciembre me marcharé". Se imagina el día del adiós como “muy emotivo. Son cincuenta años de profesión, imagínese. Dejaré atrás muchas cosas por las que he peleado siempre, pero afrontaré otras que no he podido hacer por falta de tiempo libre, como ir a conciertos en el Auditorio, salir con los amigos, estoy estudiando piano, navegar, que me gusta mucho, disfrutar más de la familia… Digamos que lo que pienso hacer es vivir".

Pedro Piqueras y Carlos Franganillo Mediaset / RTVE



Alaba al que será su sustituto, Carlos Franganillo, que deja TVE para fichar por Mediaset: “Es un periodista estupendo, en cierto modo nos parecemos mucho a la hora de tratar la información. Es más joven, tiene mucho futuro por delante, y está muy preparado". Se remonta a sus inicios, cuando comenzó a trabajar en la Delegación de Albacete del desaparecido Diario PUEBLO. Ironías de la vida, los dos empezamos a vivir la aventura del Periodismo en el mismo medio de comunicación. Hoy nos enteramos, gracias a una fuente de Mediaset, que “la empresa no quería que Piqueras se marchara, pero hay que respetar su decisión, nos dijo que tenia decidido irse y no pudimos convencerle de lo contrario”.