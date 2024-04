'Supervivientes': un expulsado definitivo, otro amago de abandono y nuevos nominados

La octava gala de 'Supervivientes 2024' volvió a ser una montaña rusa de emociones, con una expulsión, nuevos nominados, un intento de abandono y momentos de tensión que mantuvieron a los espectadores pendiente de lo que ocurría a los concursantes en Honduras.

Uno de los momentos más destacados de la noche fue la despedida de Claudia Martínez, quien se vio obligada a abandonar el concurso debido a problemas de salud. La exconcursante de 'La isla de las tentaciones', quien había sido evacuada previamente por motivos médicos, recibió la noticia por parte de Jorge Javier Vázquez de que debía regresar a España para continuar con su tratamiento en Madrid. Esta decisión, aunque inevitable, marcó el fin de su participación en el concurso, dejando atrás una experiencia que, según sus propias palabras, "no había sido fácil", pero de la que estaba "orgullosa de muchas cosas".

La gala también estuvo marcada por las nuevas nominaciones, que colocaron en la cuerda floja a cuatro concursantes: Arantxa del Sol, Miri, Arkano y Rubén Torres. Hay que destacar que estos dos últimos concursantes estarán por primera vez en la palestra.

Pero no todo fueron expulsiones y nominaciones. La noche también estuvo repleta de desafíos físicos, destacando la emblemática Noria Infernal, que esta vez incluyó el desafío adicional de la apnea. Los concursantes se enfrentaron a una prueba extenuante, luchando contra el mareo, la incomodidad y la fuerza necesaria para mantenerse en la plataforma. A pesar de las dificultades, algunos lograron superar el desafío, mientras que otros sucumbieron ante la presión y cayeron al agua, en un espectáculo lleno de emociones y adrenalina. Kiko Jiménez y Gorka fueron los vencedores de este reto y por lo tanto se convirtieron en los líderes de sus respectivos grupos (Playa Condena y Playa Olimpo).

Pero quizás uno de los momentos más sorprendentes de la noche del jueves fue cuando Arkano expresó sus dudas sobre su continuidad en el concurso. El rapero, visiblemente afectado por la situación extrema del programa, confesó a sus compañeros su deseo de "abandonar y regresar a casa". Sus palabras, cargadas de sinceridad y emotividad, reflejaron el desgaste físico y emocional al que se enfrentan los concursantes en su lucha por sobrevivir en condiciones adversas: "Me he despertado con ganas de irme a mi casa. Quiero dormir bajo un techo. Me quiero ir, comer rico, dormir bien, una cama, un techo... Lo digo de verdad. Es muy duro, llevamos casi dos meses y lo estoy pasando muy mal. Me cuesta tener fuerza y seguir adelante, y no estoy seguro de si estoy aportando cosas al programa".

Jorge Javier Vázquez, desde el plató de Madrid, intentó levantarle el ánimo al rapero: "Esto solo lo vais a vivir una vez en vuestras vidas". Unas palabras que la organización del reality espera que calen en el concursante para que quiera seguir participando en 'Supervivientes 2024'.