Susanna Griso muestra su apoyo a Pablo Motos por los ataques de Broncano y RTVE

El reciente ataque de David Broncano, presentador de 'La Revuelta', a 'El Hormiguero' de Antena 3 y a Pablo Motos, su presentador, sigue generando reacciones. La última en darse ha sido la de Susanna Griso, la presentadora de 'Espejo Público', quien ha tomado partido en favor de su compañero de cadena, apoyando sus declaraciones y lanzando una crítica contra TVE por su cobertura agresiva del conflicto.

La polémica comenzó la semana pasada, cuando David Broncano insinuó que 'El Hormiguero' influía para que ciertos invitados no acudieran a su programa en TVE, o al menos no lo hicieran antes de pasar por el programa de Antena 3. Broncano usó como ejemplo el caso del Campeón del Mundo de MotoGP Jorge Martín, cuya entrevista se canceló en último momento, generando acusaciones graves de manipulación. Pablo Motos, por su parte, respondió en su programa este pasado lunes, calificando la situación como un "malentendido habitual" en la producción televisiva y criticando duramente a TVE por convertirlo en una noticia de gran relevancia. Según el presentador valenciano, "lo que era un mero malentendido ha sido transformado en un tema de Estado", al ocupar espacio destacado en diversos informativos de la cadena pública.

"Hay intereses y cortinas de humo que no puedo controlar. De 'El Hormiguero' se habla mucho, a veces barbaridades. Siempre he intentado no entrar en polémicas cuando en otros programas de la competencia se han hecho pullas contra mi de mal gusto, camufladas de humor cuando en realidad son de mal gusto. No puedo permitir que se ponga en duda el trabajo del equipo y se insinúen cosas que no son ciertas. No estaría dando esta explicación de algo que pasa todos los días si no se hubieran contado las cosas para que parezca lo que no son y si no se hubiese dudado de la profesionalidad de nuestro equipo. Y menos si esa versión deformada no se difunde desde una televisión pública, una televisión que pagamos todos con nuestros impuestos", afirmó Pablo Motos tras la entrevista de Kira Miró y Salva Reina.

Ante esta situación, Susanna Griso ha aprovechado la emisión de este martes en 'Espejo Público' para respaldar las palabras de Pablo Motos y añadir su propia experiencia: "Doy fe. En todos los años de 'Espejo Público', y ya son casi 20, se nos han caído muchos entrevistados en el último minuto. Son las reglas del juego en el periodismo. Todo el mundo quiere tener la primera entrevista, y eso es algo habitual en la profesión". Susanna Griso también ha destacado que su programa no paga a los invitados, lo que a veces dificulta la competencia con otros formatos. Además, la periodista de Atresmedia ha acusado a TVE de no contrastar la información antes de difundirla, algo que considera contradictorio con su compromiso de luchar contra los bulos: "Nos consta, como dijo Pablo Motos, que RTVE no llamó a Atremedia para contrastar y saber lo detalles de lo sucedido. Lo digo porque un medio que dice luchar contra los bulos, lo primero que tiene que hacer es aplicarse esa regla y llamar a la otra parte y contrastar esa información. Así que la primera entrevista a Jorge Martín la van a ver aquí en Antena 3, en 'El Hormiguero' mañana'".