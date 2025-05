Terelu Campos y Belén Rodríguez firman la paz, pero siguen echándose los trastos

La tensión entre Terelu Campos y Belén Rodríguez es algo que Telecinco está disfrutando mucho. Lleva semanas cebando un encuentro entre las que fuesen íntimas amigas. Por supuesto, sería en el plató de ‘TardeAR’. Sin embargo, en la tarde de este domingo se cruzaron a la salida de Mediaset. Hubo un mal gesto, un feo, que hizo que Belén terminase yéndose a casa “muy disgustada”. No se lo esperaba. Tampoco lo que iba a suceder en maquillaje.

Un nuevo gesto de desaire se ha producido antes de su cara a cara en el plató. Ha sido en el set de maquillaje, como así ha reconocido la protagonista de la tarde en su entrevista con los presentadores Verónica Dulanto y Frank Cuesta. Se han cruzado y no ha habido saludo. Terelu lo confirma: “Se supone que el encuentro era aquí en plató y yo soy una persona que cumple las cosas con las que me comprometo”.

La tensión entre Terelu y Belén Ro antes de verse

Mientras la invitada se despechaba a su gusto en el plató, la colaboradora del programa lo veía todo en una sala aparte. Así escuchó la versión de su examiga sobre lo sucedido el fin de semana: “Me la encontré el domingo y ella salía con Jorge Moreno. Estábamos a una distancia muy grande, pero tampoco pequeña. Entonces nos quedamos las dos así y le dije ‘uy, no sé si te puedo saludar’ y dice ella ‘yo tampoco’ y entonces le dije ‘pues nos vemos el martes’”. Belén se revuelve y dice que no es verdad eso. No parecen con ganas de aclarar las cosas.

Terelu sube la apuesta y confiesa la palmadita en la espalda recibida por la cúpula: “Si lo contamos, lo contamos todo. Yo he entrado por las puertas de esta santa casa y la dirección de este programa me ha dado las gracias por no haber tenido el encuentro con Belén fuera de cámaras”. Lo confirman. A Belén Rodríguez no le sienta bien y dice que “antes que el trabajo están las personas y si yo veo a alguien que no he visto en dos años, lo que me nace de manera natural es ir a saludarla y eso no me convierte en mala profesional”.

Después de dejar el asunto un tiempo, lo retoman. Terelu Campos reconoce que no ha estado “todo lo que debería a su lado”, pero sentencia que es “completamente falso que no se haya preocupado por la enfermedad de Belén”. Estaba informada por varias personas, aunque no de la fuente directa, motivo por el cual comenzaron a distanciarse. “Ocurrieron una serie de cosas en los últimos años de mi madre, que yo no alcancé a comprender. Yo creo y tengo la esperanza de que sea así, que ella sabe que se dejó guiar por alguien en quien confiaba y esa persona la embaucó a determinadas cosas que no eran las correctas”.

“Dicho esto, cuando pasó lo que pasó, ella sabe perfectamente que cuando mi madre entra ese domingo en la Fundación Jiménez Díaz y nos dicen que no va a salir, que va a morir. Yo no consulto con nadie. Yo cojo mi teléfono directamente y llamo a Belén. Es la primera persona a la que llamé”. Ahí ya estaban distanciadas, retomaron cierto contacto, pero volvieron a separar sus caminos. Pese a todo, Terelu Campos sentencia que “Belén es mi familia, forma parte de mi familia. Yo puedo tirarme un tiempo, unos meses o unos años sin tener una relación, pero con Belén yo me moriré y ella será mi familia. Por muchas diferencias que hayamos tenido, por muchas cosas en las que no estemos de acuerdo. En la familia no siempre se está de acuerdo. Eso no significa que Belén no sea mi familia y yo no quiera a Belén. Que me han dolido cosas, sí, que le han dolido a ella de mí, pues seguro también”.

Terelu Campos hablando con Belén Rodríguez TardeAR

Por fin el cara a cara más esperado

Después de varias conexiones y enganchones, se encuentran en el plató. Las dejan solas. Se abrazan durante varios segundos y se dan besos con evidente cariño. De frente bajan las barreras: “Es que en las distancias cortas me gana”, confiesa Belén Rodríguez. Aun así, se deben a la causa y comienza a reprocharle que no estuviese con ella durante su enfermedad, aunque se ofreciese a ello. También entiende que su relación estaba en horas bajas. Terelu cede y dice que es verdad que pudo haber estado más presenta. Se excusa en que hubo quien le recomendó que no llamase, aunque tampoco optó por escribir un mensaje. Se consuela que le ha visto bien a través de las redes sociales y muy bien rodeada. Se echa la culpa de todo, reconoce su error y pide disculpas.