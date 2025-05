La tierna confesión de Edurne sobre su hija Yanay: "Le encantan los villancicos"

Edurne se encuentra en una de las etapas más dulces de su vida, tanto personal como profesionalmente, y es que la cantante cuenta con una carrera musical muy sólida, además de ejercer de coach en 'La Voz Kids'. Un proyecto que la tiene muy ilusionada y donde espera poder llevar a su hija, que también ha demostrado ser toda una artista a sus 4 años.

"No la he podido llevar todavía a las grabaciones, pero me gustaría ver si en un futuro puede venir porque a ella le encanta la música, bailar, cantar...", ha desvelado la cantante en 'El Hormiguero'. "Lo que pasa es que todavía es muy chiquitita, pero le pondré los programas para ver que le parece". Tal y como le ha explicado Edurne a Pablo Motos, la niña todavía se encuentra en la etapa de "canciones infantiles" y tendría un gusto muy peculiar.

A la pequeña Yanay "le encanta la música, cantar y bailar"

Captura de Edurne con Pablo Motos en 'El Hormiguero' Antena 3

La tierna confesión de Edurne sobre su hija

"Le encantan los villancicos y a día de hoy los sigue escuchando", asegura. "Le encanta el de Rudolph, esa la escucha todo el rato y no importa que no sea Navidad". Además, parece ser que la pequeña tiene una faceta muy creativa que no duda en explotar incluso con los animales y es que les pinta las uñas a los perros.

"Yo tengo unos perros que son unos santos, y a ella le encanta ponerles collares, pegatinas o pintarle las uñas", detalla sobre la entrañable relación que mantiene Yanay con sus mascotas.