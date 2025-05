Belinda Washington comparte en 'El Hormiguero' su truco para apartar las malas energías

Belinda Washington ha sido una de las invitadas de esta noche en 'El Hormiguero' para presentar junto a Hiba Abouk su nueva serie, Eva & Nicole, que se estrenará este próximo jueves. Y, durante su entrevista, la actriz ha protagonizado uno de los momentos más curiosos de la noche al explicar el poder que tienen las piedras energéticas y cómo funcionan.

"Me gusta todo lo que tiene que ver con la energía, la luz, la intuición y la energía de las personas", le ha explicado a Pablo Motos. De hecho, le ha activado el chi o energía vital al presentador en pleno directo. "La Santeria y esas cosas me dan miedo, pero las cosas de luz y las cosas bonitas, sí que creo mucho en ellas". Belinda, quien asegura que también practica reiki, cree mucho en las energías de las personas y en el poder de las piedras.

El consejo de Belinda Washington sobre el poder de las piedras

Ahí, Pablo Motos ha confesado que su hermana también tuvo una etapa en las que coleccionaba todo tipo de piedras: "Mi hermana tuvo una época de piedras y casi se hunde la casa, porque no tenía límite", ha destacado. "Si quieres piedras, ella tiene", le ha ofrecido a Washington. Además, tampoco ha perdido la oportunidad de preguntarle respecto a cuál es la mejor piedra en su opinión.

Captura de Belinda Washington en 'El Hormiguero' Antena 3

"Una de las más importantes para mi es la amatista, porque me da tranquilidad. Puede ser sugestión, pero a mi me funciona", ha señalado la actriz con seguridad. Y ha aprovechado para dar un consejo a los espectadores respecto a cuál es la mejor piedra para deshacerse de las malas energías. "La obsidiana y la turmalina negra", ha compartido. "Puedes creerlo o no, porque es una frikada".